Benetússer suspende el pleno en diez minutos por un fallo en el acceso a los expedientes

Poco más de diez minutos duró el pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Benetússer. El Partido Popular obligó a la alcaldesa socialista, Eva Sanz, a suspenderlo debido a "un error de forma en la propia convocatoria, ya que los concejales populares no tenían acceso a los expedientes incluidos en los puntos del orden del día para tratar y debatir".

En el primer turno de intervenciones, la portavoz popular, Rosa Prieto, expuso que "el pleno no debería de celebrarse puesto que su grupo municipal no ha podido consultar la documentación hasta pocas horas antes del inicio de la sesión". A este respecto, Prieto asegura “no es la primera vez que no tenemos acceso a los expedientes, bien del pleno o de otros órganos de los que formamos parte como miembros de la oposición. Es una práctica más habitual de lo deseable en nuestro ayuntamiento y desde el Partido Popular hemos decidido plantarnos ya de una vez”.

Desde las filas populares, la portavoz asegura que “no teniendo acceso a la documentación, el equipo de gobierno está impidiendo que podamos ejercer nuestra labor de control y fiscalización con las máximas garantías que exige la legislación vigente”. Además, Prieto quiso recordar durante su intervención, que “los expedientes deben estar a disposición de toda la corporación municipal como mínimo con 48 horas de antelación, sin contar los días en los que se convoca y celebra el pleno”.

Por su parte, Ana Martín, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benetússer, explica que “durante la junta de portavoces previa al pleno, el secretario se disculpó por el fallo técnico que impidió que la documentación estuviera disponible en la sede electrónica". "En esa reunión se les dio la oportunidad de retirar puntos del orden del día por si necesitaban más datos sobre los puntos a tratar, pero no dijeron nada", expresa Martín.

Los tres puntos del orden del día

Asimismo, la teniente de alcalde manifiesta que los grupos municipales tienen acceso a la documentación de uno de los tres puntos del orden del día del pleno de ayer "desde el mes de junio". Otro de los puntos, según expone Ana Martín al diario Levante-EMV, era ponerle el nombre a un parque del municipio en reconocimiento a la labor de los voluntarios durante la dana; y el tercero era aprobar los días festivos locales. "Estos dos últimos puntos les fueron explicados hace dos semanas en una reunión y en ella se mostraron conformes. Si por un problema informático no pudieron acceder a la documentación del pleno, podían haber venido presencialmente al ayuntamiento para solicitarla, pero eso no ocurrió nunca".

Además, Martín comenta que en el decreto de convocatoria del pleno se establece que "los expedientes de los asuntos a tratar están a disposición en la sede electrónica o contactando con la secretaria municipal": "es ridículo el numerito que montaron ayer, está claro que lo que querían era salir por la tele e intentar meter nuestro pleno en la bronca política que ya protagonizan en otras administraciones. Demostraron una vez más su verdadera estrategia y sus pocas ganas de avanzar y aportar a la reconstrucción. Si bien, no tenemos ningún problema en anular un pleno y convocar otro”, concluye.

Con todo, tras los argumentos de los populares, la alcaldesa decidió suspender el pleno, pasando el turno a los ruegos y preguntas del público.