Cuarenta años de atletismo de alto nivel en Torrent

Cerca de 400 atletas y una cosecha de 308 medallas y 31 internacionalidades. Es el legado, actual, del Club Atletisme Torrent, que celebra su 40 aniversario. Y lo festeja este viernes en un acto conmemorativo en el que se repasará la trayectoria de la entidad y que servirá para homenajear a todos aquellos que han hecho posible alcanzar las cuatro décadas de vida. Y las que quedan.

El CAT nació en 1985 con una escuela de iniciación en el colegio Sant Pasqual. Allí comenzaron los primeros entrenamientos y las competiciones. "Hasta 18 años estuvimos allí", recuerda el presidente Miguel Ángel Villalba. Pero el crecimiento del club y la necesidad de instalaciones hizo que se trasladaran a la ciudad deportiva de Parc Central. Corría el año 2005. "Aquí disponemos de unas instalaciones donde preparar a todos nuestros deportistas", apunta Villalba.

Equipo Cadete Campeón de España en 2007 / L-EMV

En la actualidad, el Club Atletisme Torrent cuenta con 396 atletas, de los 264 son escolares y 132 son federados. "Ver a más cerca de 300 niños y niñas entrenar sobre es motivo de orgullo", explica el presidente del club a pie de pista mientras conversa con este diario. Villalba recuerda que han llegado "hasta aquí" con "el poco apoyo recibido", solo "una pequeña subvención anual del ayuntamiento, cosa que es muy importante". Pero si se compara con equipos como el Valencia o el Playas, "lo que hemos hecho es todavía más grande", dice con orgullo.

Y es que a los largo de estas cuatro décadas, el CAT ha cosechado un total de 308 medallas en las competiciones a las que ha acudido: 99 oros, 109 platas y 100 bronces. Además, ha conseguido 31 internacionalidades. También las ocho temporadas en las que el equipo femenino se codeó con los grandes en primera división o las tres de la sección masculina. "Es una recompensa grandísima a todo el trabajo hecho durante todos estos años", indica el presidente.

Equipo Absoluto del club / L-EMV

En este sentido, no oculta el golpe que supuso la pandemia para la entidad. El censo de deportistas cayó hasta los 300 y el femenino descendió de categoría. "Nos perjudicó muchísimo", admite el presidente, que resalta que "hemos remontado aquel episodio y hemos hemos nuevas medallas y y casi logramos de nuevo el ascenso con las chicas. Estamos volviendo a ser lo que éramos", indica.