Foios reduce el IBI para compensar la nueva tasa de residuos

El pleno del Ayuntamiento de Foios aprobó ayer la reducción del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano del 0,53 % al 0,50 % con el objetivo de compensar parcialmente el impacto económico de la nueva tasa de residuos.

Esta tasa viene impuesta por la Ley estatal 7/2022, que obliga a todas las administraciones locales a establecer un recurso específico y no deficitario para financiar la recogida y tratamiento de los residuos. En el caso de Foios, como la competencia está delegada en la Mancomunidad del Carraixet, este organismo es el que aplica y gestiona la tasa, en cumplimiento de la normativa.

El alcalde, Sergi Ruiz, ha explicado que “ante esta situación, el Ayuntamiento de Foios ha querido actuar con responsabilidad y justicia fiscal, rebajando el IBI para suavizar la carga que tendrán que soportar nuestros vecinos”.

La medida completa un ciclo histórico en la política fiscal de Foios. En 2019 se eliminó la tasa municipal de residuos por ser ineficiente y compleja, y se trasladó la carga al IBI con una subida del 0,50 % al 0,53 %. Ahora, ante la imposición de una tasa obligatoria y mucho más elevada, se da el paso contrario: se reduce el IBI hasta el 0,50 %.

El IBI más bajo de l'Horta Nord

Según el concejal de Hacienda, Marc Jiménez, “nuestra determinación es garantizar los servicios públicos y, al mismo tiempo, aligerar la presión sobre las familias y negocios del pueblo. En 2019 actuamos por justicia y eficiencia; en 2025 lo hacemos por coherencia y responsabilidad”.

Con esta decisión, Foios se sitúa entre los tres municipios con el IBI más bajo de toda la comarca de l’Horta Nord, formada por 23 pueblos, consolidándose como uno de los ayuntamientos que más ha trabajado para aligerar la presión fiscal sobre la ciudadanía.

La reducción aprobada entrará en vigor con efectos sobre los recibos del IBI en el ejercicio de 2026.