La II Jornada ‘Balaguera Inclusiva’ reúne a 180 deportistas en Albal

La localidad de Albal celebró con gran éxito la II Jornada Balaguera Inclusiva, un evento deportivo organizado por Afpem Horta Sud (Asociación por la Salud Mental de la Mancomunidad Horta Sud), junto a las concejalías de Diversidad Funcional y Deportes del Ayuntamiento de Albal, y con la colaboración de la Conselleria de Sanidad.

La cita, que tuvo lugar en el polideportivo de La Balaguera, reunió a 180 deportistas, superando así los 120 participantes de la edición anterior y batiendo récord de asistencia con representación de toda la Comunitat Valenciana.

Durante la mañana se practicaron distintas disciplinas como pádel, vóley playa, fútbol 8, tiro con arco, yoga, zumba y bachata, fomentando la inclusión y la participación de personas con diversidad funcional. Además, se entregaron premios en categorías masculinas y femeninas.

La concejala de Deportes, Azucena Muñoz, destacó la importancia de este tipo de eventos: “es fundamental impulsar actividades que favorezcan la integración y la convivencia a través del deporte”.

Asociaciones participantes

A la jornada se sumaron numerosas asociaciones de la Comunitat Valenciana: CEEM Bétera; Menstopia (Valencia); Novaedat (Xirivella); Fundación SASM (Sueca); RIS Velluters (Valencia); La Rascanya (La Pobla de Vallbona); AFEM Ribera Baixa (Sueca); AFEMPES (Paterna, La Eliana y San Antonio de Benagéber); ACOVA (Asociación de ayuda a personas con enfermedad mental de la Comunidad Valenciana) y Rocafort Vivienda IVASS, entre otras. Tras las competiciones y la sesión de baile, se llevó a cabo la entrega de galardones, a cargo de la concejala de Deportes, Azucena Muñoz; el presidente de AFPEM Horta Sud, Miguel Ángel Selma; y la agente de apoyo mutuo y paciente experta, Neus Roy. Para cerrar el evento, todos los participantes compartieron una comida de convivencia.

Asociaciones en la II Jornada ‘Balaguera Inclusiva’ de Albal. / A. A.

A pesar de no poder estar presente en el acto por motivos laborales, el concejal de Diversidad Funcional, Joan Carles Puchalt, quiso compartir unas palabras con todos los presentes, en las que subrayó que “como sociedad humana, es nuestro deber trabajar constantemente para mejorar individualmente, pero también es un deber fundamental cuidar de los demás, y aún más de aquellos que más lo necesitan”. Además, el edil señaló que "competir y cooperar son actitudes que nos ayudan a todas las personas, justamente las habilidades que se desarrollan gracias a los juegos y al deporte, mientras pasamos un buen rato".

La iniciativa busca sensibilizar y desestigmatizar la salud mental, además de dar a conocer la labor de Afpem Horta Sud y fomentar el asociacionismo. El evento se enmarca en las acciones destinadas a promover hábitos saludables y el bienestar físico, mental y social.

Deporte inclusivo

Ernest Navarro, integrador social de la entidad, afirmó que “queremos que Albal se convierta en un referente en deporte inclusivo y que esta jornada siga creciendo cada año”.

Por su parte, David Arocas, trabajador social y organizador del evento, subrayó el trabajo continuo de Afpem Horta Sud para impulsar la inclusión a través de su programa anual de deporte inclusivo, que ofrece actividades como natación, gimnasio, baloncesto, fútbol, petanca y senderismo urbano con la iniciativa 'Albal Camina'.

La asociación también participa en la liga Sports A, que promueve disciplinas como bolos, pádel, láser game, pádel surf y piragüismo durante todo el año.

La entidad anunció además la inauguración de su nuevo local en el Casal Jove de Albal el próximo 17 de noviembre, cedido por el Ayuntamiento para apoyar sus programas.