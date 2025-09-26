Paiporta alza la voz en defensa de la democracia, el medio ambiente y la lengua propia

El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado este jueves, en sesión plenaria, dos mociones presentadas conjuntamente por los grupos municipales de Compromís y PSPV, y una moción presentada individualmente por el PSPV, que reafirman el compromiso del municipio con la defensa de la democracia, la igualdad de derechos, la sostenibilidad y la promoción del valenciano como lengua propia. Las propuestas han contado con los votos a favor de los grupos proponentes, mientras que PP y Vox votaron en contra.

"En un contexto marcado por la creciente polarización política y social, la primera moción aprobada reafirma el compromiso del ayuntamiento con la protección y promoción del valenciano, instaurando medidas para garantizar su uso en todos los ámbitos institucionales y reconociéndolo como lengua de uso prioritario según el Reglamento Municipal de Normalización Lingüística", expresa el equipo de gobierno.

De igual manera, con la segunda moción el consistorio pretende "reivindicar los valores democráticos y denunciar la regresión en derechos y libertades, así como la normalización de los discursos de odio y la desinformación". Además, el texto expresa el apoyo del consistorio a la resolución de las Naciones Unidas que declara el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia.

Por su parte, la moción aprobada a favor del Pacto de Estado ante la Emergencia Climática reafirma la voluntad del Ayuntamiento de continuar apoyando y promoviendo acciones para luchar contra el cambio climático a todos los niveles, como entidad local y actor esencial en la acción climática.

Durante el pleno, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha querido recalcar que el Día Internacional de la Democracia “es una fecha que implica un trabajo de sensibilización y concienciación de la ciudadanía con los valores universales democráticos, ya que, lamentablemente, la democracia atraviesa uno de sus momentos más débiles. La aparición de discursos de odio que directamente afirman que hay que recortar las libertades democráticas basan su contenido en mensajes racistas, xenófobos, machistas y homófobos, todos ellos anticonstitucionales”.

Por su parte, la concejala de Educación y Promoción Lingüística, Olga Sandrós, ha intervenido en el pleno para destacar la importancia de mantener vivo el espíritu democrático ante los retos actuales. “La democracia no es un regalo garantizado, es una conquista colectiva que hay que cuidar cada día. Debemos defender los derechos y libertades de todas las personas, especialmente frente a quienes quieren imponer el silencio, el miedo o la intolerancia”, ha afirmado Sandrós.

Paiporta con la diversidad

La concejala también ha añadido que “Paiporta debe seguir siendo un municipio abierto, respetuoso y comprometido con la diversidad. No permitiremos que se cuestione la dignidad de nadie por motivos de origen, lengua, orientación o ideología. Defender la democracia es defender a las personas”.

Sandrós ha puesto en valor la lengua propia como eje vertebrador de la sociedad paiportina, afirmando que “el valenciano es un patrimonio colectivo que debemos proteger y promover, no solo por ley, sino también por dignidad y responsabilidad histórica. La defensa del valenciano no es un ataque a ninguna otra lengua, sino una apuesta por la convivencia y por los derechos de todas las personas. Queremos que todo el mundo pueda expresarse libremente y sin miedo, también en la lengua propia de nuestro pueblo”.

La concejala de Cultura y Participación Ciudadana, Esther Torrijos, ha explicado durante el pleno que “además del uso individual de las personas, debemos ser conscientes de que el valenciano es una lengua minoritaria por el número de personas que lo hablan y, por tanto, debe tener un cuidado especial para protegerla y promoverla. Pero ese cuidado no significa imponer, sino trabajar para garantizar su enseñanza y respetar y defender a las personas que la utilizan en su día a día”.

Respecto al Pacto de Estado ante la Emergencia Climática, el concejal de Medio Ambiente y Protección Civil, Óscar Pellicer Gil, ha afirmado que “los ayuntamientos están en una posición privilegiada para impulsar medidas eficaces, fomentar la conciencia ambiental y canalizar la participación social gracias al trato cercano con la ciudadanía y al conocimiento directo del territorio”.