Paiporta otorga la Medalla de Oro a la ciudadanía por su actuación en la dana
Esta propuesta de la Policía Local se suma al homenaje y reconocimientos que se hará institucionalmente en el aniversario de la DANA
El Ayuntamiento de Paiporta, a propuesta de la Policía Local, lleva al pleno municipal la concesión de condecoraciones y reconocimientos especiales, con motivo del aniversario de las inundaciones del 29 de octubre, a todas las personas, colectivos y cuerpos de seguridad que participaron en la emergencia causada por la dana y en los días posteriores.
Con estas distinciones, el municipio quiere rendir homenaje a la ciudadanía, que respondió de manera heroica y solidaria pese a las duras consecuencias personales y familiares, así como a las y los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Paiporta, al personal de Protección Civil, del Ayuntamiento y de la empresa pública ESPAI, y también a la empresa Texaco Trucks y a Óscar Beneitez, cuya implicación fue clave en las primeras horas de la catástrofe.
La propuesta incluye la Medalla Dorada de la Policía Local, que recibirán quienes estuvieron en servicio o se incorporaron voluntariamente en los momentos más críticos; la Medalla al Mérito Profesional, para quienes mantuvieron su labor durante todo el periodo de emergencia y para los agentes de otros municipios que colaboraron en Paiporta durante varios días; y una felicitación personal a los y las policías locales del resto de España que se sumaron a las tareas de ayuda en estancias más breves.
Mención especial
Además, se elevará una mención especial y general a la ciudadanía voluntaria, al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, UME, militares y servicios de emergencias, en agradecimiento por su inestimable ayuda en los días más difíciles. Esta propuesta de la Policía Local se suma al homenaje y reconocimientos que se hará institucionalmente en el aniversario de la DANA. Con este reconocimiento, Paiporta quiere dejar constancia de la entrega, solidaridad y compromiso que hicieron posible afrontar y superar una situación extraordinaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- El juez deja en libertad a 23 de los 70 detenidos por el Cartel del Puerto de València
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
- Qué día abren las atracciones de la Fira i Festes de Gandia
- Bruselas reactiva la multa de más de 23 millones al Valencia CF por los avales del IVF de 2009
- Enrique Santafosta, nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura