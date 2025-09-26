Paiporta otorga la Medalla de Oro a la ciudadanía por su actuación en la dana

El Ayuntamiento de Paiporta, a propuesta de la Policía Local, lleva al pleno municipal la concesión de condecoraciones y reconocimientos especiales, con motivo del aniversario de las inundaciones del 29 de octubre, a todas las personas, colectivos y cuerpos de seguridad que participaron en la emergencia causada por la dana y en los días posteriores.

Con estas distinciones, el municipio quiere rendir homenaje a la ciudadanía, que respondió de manera heroica y solidaria pese a las duras consecuencias personales y familiares, así como a las y los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Paiporta, al personal de Protección Civil, del Ayuntamiento y de la empresa pública ESPAI, y también a la empresa Texaco Trucks y a Óscar Beneitez, cuya implicación fue clave en las primeras horas de la catástrofe.

La propuesta incluye la Medalla Dorada de la Policía Local, que recibirán quienes estuvieron en servicio o se incorporaron voluntariamente en los momentos más críticos; la Medalla al Mérito Profesional, para quienes mantuvieron su labor durante todo el periodo de emergencia y para los agentes de otros municipios que colaboraron en Paiporta durante varios días; y una felicitación personal a los y las policías locales del resto de España que se sumaron a las tareas de ayuda en estancias más breves.

Mención especial

Además, se elevará una mención especial y general a la ciudadanía voluntaria, al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, UME, militares y servicios de emergencias, en agradecimiento por su inestimable ayuda en los días más difíciles. Esta propuesta de la Policía Local se suma al homenaje y reconocimientos que se hará institucionalmente en el aniversario de la DANA. Con este reconocimiento, Paiporta quiere dejar constancia de la entrega, solidaridad y compromiso que hicieron posible afrontar y superar una situación extraordinaria.