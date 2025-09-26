Paiporta triplica los kilómetros de limpieza de alcantarillado

El Ayuntamiento de Paiporta está llevando a cabo un plan estratégico de trabajo para la limpieza y vigilancia intensiva del alcantarillado de todo el municipio, con el objetivo de reforzar el mantenimiento preventivo y garantizar el correcto funcionamiento de la red de saneamiento ante episodios de lluvias intensas.

En el marco de este plan, a lo largo del último año, se han casi triplicado los kilómetros de colectores tratados, pasando de 39 a 144 kilómetros, y se ha actuado sobre 3.400 imbornales, además de cambiar 400 tapas para garantizar su seguridad y funcionalidad. En total, se han realizado 5.889 actuaciones desde noviembre de 2024 hasta la actualidad.

El concejal del Ciclo del Agua, Alejandro Sánchez, ha destacado que "durante los últimos años, anteriores a la dana, el alcantarillado de Paiporta se ha mantenido en perfectas condiciones de limpieza y mantenimiento y, gracias a eso, después de la dana se ha podido recuperar en su gran mayoría para que soporte la temporada de lluvias de la mejor manera posible. Partíamos de una situación muy buena de mantenimiento y, tras la dana, con la colaboración de Global Omnium y el apoyo inicial de la UME, se recuperó casi la totalidad del funcionamiento con actuaciones específicas y una limpieza profunda que pueden dar tranquilidad a la ciudadanía. Ahora, las obras de reconstrucción incluyen una partida específica para una intervención integral que renovará y mejorará todo el sistema".

Rastreo de alcantarillado. / A.P.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción y Urbanismo, Marian Val, ha señalado que “esta es una actuación estratégica que responde a una necesidad real y a una preocupación ciudadana: queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza, demostrando con datos y hechos que la red está controlada y preparada para afrontar situaciones meteorológicas adversas”.

Desde el ayuntamiento se estableció un calendario trimestral de trabajos por zonas, con el objetivo de cubrir todo el municipio. Este plan se ha complementado con las actuaciones específicas llevadas a cabo por la empresa de aguas Global Omnium, según las necesidades detectadas.

Atención a la ciudadanía: atendidas 1.384 incidencias

Tras la dana, el Ayuntamiento de Paiporta puso en marcha, junto con Global Omnium, un servicio especial de limpieza extraordinaria de las conexiones domiciliarias, que continúa vigente. Así, en el último año se han atendido 1.348 avisos respondiendo a incidencias ciudadanas.

Ante cualquier incidencia tanto con el abastecimiento de agua potable como con el saneamiento de la red municipal, la ciudadanía puede notificarlo directamente a Global Omnium a los números de teléfono 96 386 06 00 y 900 929 320.

Prevención e innovación tecnológica

Para garantizar la eficacia de estas tareas, se han aplicado técnicas innovadoras de limpieza e inspección por videocámara, que permiten detectar y eliminar cualquier tipo de residuo acumulado: desde materiales voluminosos hasta plásticos, colillas u otros residuos urbanos que pueden obstruir el sistema. Los restos extraídos se gestionan de forma responsable, transportándolos al ecoparque o a los contenedores de residuos correspondientes.

Los trabajos de limpieza se llevan a cabo de manera habitual como parte de las labores de prevención y mantenimiento del alcantarillado. El sistema utilizado consiste en un camión cuba autoaspirante, que desincrusta y arrastra los sedimentos acumulados en los pozos de registro de los colectores mediante una manguera de agua a presión. Tras comprobar el correcto flujo del caudal, se avanza al siguiente tramo hasta completar el recorrido planificado. Estas actuaciones se realizan simultáneamente tanto en colectores como en imbornales, asegurando una intervención integral en cada sector. Además, la limpieza se extiende hasta los residuos más pequeños, que son recogidos y trasladados para su reutilización o reciclaje, alineándose así con la estrategia municipal de prevención de plagas y sostenibilidad ambiental.

El mantenimiento constante y la optimización de la red de alcantarillado son elementos esenciales para garantizar la protección del entorno y una evacuación eficaz del agua de lluvia. Por ello, el Ayuntamiento de Paiporta mantiene una línea de trabajo basada en la mejora continua y la prevención, con actuaciones orientadas a asegurar el correcto funcionamiento de un sistema clave para la seguridad y la resiliencia del municipio ante fenómenos meteorológicos adversos.