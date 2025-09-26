Paterna prevé alcanzar los 100.000 habitantes en la próxima década

El municipio de Paterna tiene actualmente unos 80.000 habitantes más la población vinculada a la localidad (quienes estudian o trabajan, pero no están censados). La previsión es que en la próxima década, la ciudad más grande de l'Horta Nord alcance los 100.000 habitantes, una cifra que ya obliga a plantear escenarios futuros para dar servicios básicos a toda la población.

Así lo ha confirmado esta mañana el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo (PSPV) en un desayuno informativo con los medios de comunicación, en el que ha señalado que uno de los grandes temas es la planificación del crecimiento a futuro de la ciudad. En este sentido, el acceso a la vivienda es uno de los grandes temas que preocupan a la alcaldía.

Juan Antonio Sagredo, esta mañana en el encuentro con los medios. / L-EMV

"Está en marcha el PAI de los Molinos (que levantará 1.600 viviendas) y hemos puesto en marcha una restricción para la conversión de pisos en apartamentos turísticos, porque vemos la tendencia que hay en València y no queremos replicarla aquí", ha señalado el primer edil, que ya anunció una normativa para frenar la especulación con la vivienda y limitar los alojamientos turísticos a las plantas bajas. Asimismo, ha señalado que tras estudiar la cuestión educativa, "no prevemos que vaya a hacer falta construir nuevos centros educativos" y aseguran que la pirámide poblacional se reequilibrará cuando la ciudad vaya creciendo.

El reto de la vejez

En segundo lugar, el otro gran asunto que quieren abordar en Paterna es el reto de adaptarse "a la nueva tercera edad", es decir, adaptar los servicios públicos a las nuevas maneras de envejecer, que son dispares y no requieren un servicio homogéneo. Sagredo ha puesto de ejemplo los viajes que organiza el ayuntamiento, atractivos para un abanico amplio de edades, o los intereses dispares de los vecinos y vecinas mayores que van desde el baile, las cartas o las carreras de atletismo.

Para ello, el alcalde ha afirmado que están en conversaciones con la Generalitat Valenciana para poder hacer posible la residencia, tan reclamada por los colectivos vecinales, que en un principio se ubicaría en Santa Rita, donde finalmente irá un campus sanitario que suplirá la atención médica diaria de Paterna.

Una comunidad de mayores

Con todo, ha lamentado que "la conselleria no parece estar muy por la labor de incluir una partida para la residencia de mayores de Paterna en los próximos presupuestos autonómicos, o al menos esa es la sensación que tenemos". Por eso, el ayuntamiento, ha asegurado, tomará la iniciativa si la Generalitat no se pone en marcha y asumirá competencias.

¿Cómo? El consistorio ya negocia dos posibles espacios para albergar el recurso social que, asegura Sagredo, no será una residencia al uso. "Queremos que no solo sea un lugar para mayores, sino una zona donde compartir con tu generación, con zonas comunes y donde haya una vida en común, en pisos que quizás sean más pequeños, pero donde se pueda vivir de manera independiente", ha apuntado el alcalde. "El futuro de la vejez va hacia este modelo, una comunidad de residentes", ha aclarado.

Proyectos para el año que viene

Por otra parte, Sagredo ha adelantado que ya preparan los presupuestos de 2026, que rondarán los 75 millones de euros, que afrontan con deuda cero y que esperan tener ya listos para empezar a ejecutar el 1 de enero de 2026. Se pondrá énfasis en la crisis climática y en las medidas de protección a la población en emergencias.

De hecho, el equipo de gobierno quiere implementar un plan de formación a la ciudadanía sobre los métodos de aviso y alerta que van a poner en marcha en caso de emergencias. "La educación es lo primero", ha dicho el alcalde. No solo en emergencias por lluvias o agua, sino también en incendios o posibles vertidos químicos en alguna planta de los polígonos industriales. Todas estas situaciones están contempladas en los distintos planes de actuación de la ciudad.

Asimismo, ha destacado una inversión de cinco millones de euros en reasfaltado en la zona de la Canyada, así como una actuación importante en la calle 29 del mismo barrio residencial, una de las arterias de la zona residencial. Por otra parte, Sagredo ha destacado la inversión en parques infantiles y entornos educativos y ha señalado que si la conselleria no invierte en adecuar las aulas a las temperaturas extremas del cambio climático, será el consistorio quien se haga cargo de los aires acondicionados y las zonas de sombra.

La reivindicación del 'gobierno metropolitano'

Durante el encuentro con los medios de comunicación, el alcalde de Paterna ha vuelto a reivindicar la creación de "gobierno metropolitano" que dé una respuesta coordinada a toda el área metropolitana de València.

"No tiene sentido que nosotros implementemos todas las medidas de protección en emergencias o infraestructuras o formaciones, si en Mislata, Burjassot o Benetússer no están alineados. Al final, somos ciudades encapsuladas donde cada uno tiene su 'reino de taifa' y eso no es eficaz", ha argumentado Sagredo, poniendo de ejemplo el sistema de alquiler de bicicletas como el Valenbisi que ha tenido su propia versión municipal. "Si no ponemos facilidades, quien coja la bicicleta en Paterna y tenga que dejarla para cambiar de municipio, no la utilizará", eso, ha dicho, "no es ser eficiente".

Con todo, Sagredo considera que quien debe dar un paso adelante para crear un consejo que reúna a todas las ciudades que rodean València para coordinarse en acciones que son comunes es la Generalitat Valenciana.