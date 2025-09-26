Los Presupuestos Participativos de Burjassot crean un parque infantil en el barrio de Cantereria

La zona del barrio de Cantereria de Burjassot, concretamente el espacio libre frente a la estación del metro, ya cuenta con una nueva zona de juego infantil pensada para las niñas y los niños de la localidad de l'Horta Nord. Era una de las propuestas aportada y aprobada por la ciudadanía y ya es una realidad.

Se trata de una propuesta que surgió de los Presupuestos Participativos 2024 y que ha contado con los mejores asesores para su puesta a punto: las y los componentes del Consejo de las Niñas y los Niños de Burjassot, mostrando así el trabajo en equipo que se realiza desde el Consistorio, a través de todas sus áreas municipales.

En estos días, el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la concejalía de Participación Ciudadana que dirige Yolanda Andrés, ha completado las obras necesarias para la ejecución de esta propuesta que ha supuesto una inversión de 34.000 euros para las arcas municipales.

Con la colocación de estos juegos, entre los que se encuentran una pasarela y troncos de equilibrio, un columpio cesta o un juego de red, entre otros, se completa esta zona de nuevo desarrollo con un área destinada a la población infantil, cubriendo así las necesidades de esparcimiento de un rango más amplio de la ciudadanía.

Tiempo de ocio

Además de instalar los juegos, colocados en forma de circuito, se ha creado un nuevo pavimento de arena y se ha adecuado la base del área a las necesidades de los mismos. Con los juegos instalados se quiere, además de que las y los peques disfruten de su tiempo de ocio, ayudarles desarrollar y estimular sus sentidos, su destreza y su equilibrio.

Esta es la última de las acciones que se ha realizado con los Presupuestos Participativos 2024 y que se suma a la creación de una zona para andar o correr en el Parque de La Granja, volviendo a contar con los indicadores de las distancias que se realizan, la mejora de la ventilación del gimnasio del Polideportivo Municipal y la ubicación de diferentes casetas para las colonias felinas del municipio. Todo ello propuesto por la ciudadanía y en beneficio de ésta.