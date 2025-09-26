El PSPV de Xirivella denuncia falta de profesorado en los centros públicos

La falta de profesorado en centros públicos se ha convertido en una situación generalizada, pero también en particular en Xirivella. "Casi tres semanas después del inicio del curso y en los centros públicos de Xirivella continúan sin contar con todo el personal necesario, una situación que afecta gravemente a la calidad educativa y sobrecarga los equipos directivos y claustros de profesorado", denuncian desde el grupo municipal PSPV-PSOE.

El PSPV manifiesta que "as adjudicaciones semanales iniciadas el 3 de septiembre no han permitido completar las plantillas, y todavía no se ha incorporado los maestros que faltan en los centros de infantil y primaria Gregori Mayans, Ramon y Cajal, Rei En Jaume y Antonio Machado". Concretamente, según explica el grupo, la Conselleria de Educación "no ha cubierto a estas alturas dos tutorías en el Gregori Mayans y el Machado, respectivamente, que sirven de apoyo a las tareas de las direcciones de centro. En el Rei en Jaume un maestro de educación física y otro necesario para llevar adelante un programa de refuerzo de competencia lectora".

Falta en las especialidades

Asimismo, detallan que la situación "más grave" se vive en el Ramon y Cajal donde "no se ha cubierto una baja desde hace más de un año y medio de un maestro especialista en inglés y, es más, ni aparece ni se espera la vacante en la convocatoria de adjudicaciones". Por otra parte, también se hacen eco de la situación de la escuela de adultos de la población, que "está inmersa en el mismo problema, desde que han empezado las clases no están cubiertas las plazas de tres profesores, uno de inglés, otro de informática y otro de matemáticas".

El PSPV reclama al equipo de gobierno de Xirivella “compromiso con la educación, seguimiento y reivindicación y que la concejalía de Educación pida a la Consellería la cobertura inmediata de todas las vacantes y bajas. En esta situación los mayores perjudicados son los los alumnos y alumnas”, explica Encarna Martí, del grupo municipal socialista.