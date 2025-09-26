Quart de Poblet celebra su I Gala Empresarial y reconoce la labor de su economía local

Quart de Poblet ha celebrado este viernes la I Gala Empresarial 2025, organizada por la Asociación de Empresarios de Quart de Poblet (AEQP) en colaboración con el ayuntamiento del municipio. El encuentro, concebido para reconocer la labor de empresas, comerciantes y personas emprendedoras, se ha convertido en un espacio de visibilidad y homenaje al talento que ha impulsado el desarrollo económico y social de la localidad.

El acto, que ha tenido lugar en el Centro Deportivo Militar Rey Juan Carlos I, ha reunido a una amplia representación del tejido empresarial del municipio en un ambiente marcado por la innovación, la proximidad y la cohesión social, donde empresas de todos los sectores han podido compartir experiencias y generar sinergias de participación para fortalecer el sector productivo municipal.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha destacado durante su intervención que la gala "nace con vocación de continuidad, porque creemos que es necesario dar visibilidad, apoyo y reconocimiento al tejido empresarial local, que forma parte del alma de nuestro municipio".

La I Gala Empresarial se ha realizado en el Centro Deportivo Militar Rey Juan Carlos I de Quart de Poblet / L-EMV

De esta forma, ha puesto de relieve el "enorme potencial" del Polígono Industrial que cuenta con más de 800 empresas, y ha recordado la inversión de un millón de euros en mejoras en los polígonos, gracias a la colaboración institucional. "Tenemos un objetivo claro: fortalecer nuestro sector industrial, evitar su degradación y aumentar su competitividad con mejores servicios públicos. Queremos consolidar la seguridad, ordenar el tráfico y facilitar el acceso a las empresas con soluciones innovadoras, sostenibles y comprometidas con la transición ecológica".

Para ello, la alcaldesa ha insistido en la importancia de haber intensificado los convenios de colaboración entre las mercantiles y el ayuntamiento, y ha remarcado el trabajo puesto en marcha para destinar 14 millones de euros a transformar el polígono industrial, lo que supone el 44 % de los 32 millones de euros que el Gobierno de España ha aprobado para la reconstrucción tras la dana. “Casi un año después, no solo reconstruimos, sino que estamos impulsando una transformación estratégica para hacer de nuestro polígono un espacio moderno, competitivo y sostenible”, ha concluido Cristina Mora.

La gala, impulsada a través del Área de Promoción Económica y Empleo, ha contado la presencia de más de un centenar de asistentes, destacando la presencia del Comisionado especial del Gobierno de España para la Reindustrialización, Jaime Peris; la presidenta de la AEQP, Alejandra Pintos; el Teniente Coronel Carlos Moya; representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; miembros de la Corporación Municipal, así como una gran representación de empresarias y empresarios.

Reconocimientos

La jornada ha estado marcada por la entrega de galardones a empresas y profesionales de referencia. El Premio a la Mujer Directiva ha sido entregado a Nieves Galán Roldán, de Contenedores Galán, reconocida por su responsabilidad, liderazgo y fomento de buenas prácticas en la gestión empresarial. El reconocimiento le ha sido entregado por Alejandra Pintos, presidenta de la AEQP.

El compromiso social también ha tenido su protagonismo con el Premio a la Responsabilidad Social Corporativa, que ha distinguido a PPG Ibérica por sus iniciativas en sostenibilidad, economía circular y responsabilidad social, así como por su implicación con la comunidad. El galardón ha sido recogido por Núria Martínez y entregado por el concejal de Comercio, Francisco Hidalgo.

Alejandra Pintos y Nieves Galán / L-EMV

La mirada hacia los mercados exteriores se ha reflejado en el Premio a la Internacionalización, concedido a Jorge Alonso, presidente y CEO de Grupo Alonso, por su capacidad de expansión internacional y la consolidación de una red comercial de referencia. El reconocimiento le ha sido entregado por Jaime Peris, comisionado especial del gobierno para la reindustrialización.

La gala ha culminado con el Premio a la Trayectoria Empresarial, otorgado a Eduardo Torres, de Molino Roca, por más de un siglo de historia empresarial caracterizada por la creación de empleo, la inversión y la proyección internacional. El galardón le ha sido entregado por la alcaldesa Cristina Mora, que ha destacado la importancia de la tradición y la innovación como pilares de futuro.

Núria Martínez, Eduardo Torres, Nieves Galán, Jaime Peris, Cristina Mora, Alejandra Pinto, Jorge Alonso y Francisco Hidalgo. / L-EMV

Mención especial

Además, se ha otorgado una Mención Especial a la propia AEQP, recogida por su presidenta Alejandra Pintos, y entregado por la alcaldesa Cristina Mora, como muestra de agradecimiento al papel fundamental de la asociación en la dinamización del tejido empresarial de Quart de Poblet.