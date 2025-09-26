El regalo de cumpleaños más especial de Carlos F. Bielsa

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, celebraba este jueves su 44 cumpleaños. Además de recibir felicitaciones (para eso están las redes sociales) de familiares, amigos y conocidos, el lider de los socialistas de Valencia recibió el regalo más especial: el nacimiento de Mateo, su segundo sobrino y segundo hijo de la pareja que conforman la hermana del munícipe y el concejal mislataro Toni Arenas. El dirigente deberá compaginar el título de 'tio caldós' con Martina, su otra sobrina.