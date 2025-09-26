Tiroteo en el Xenillet de Torrent: Una riña entre niños acaba con dos disparos

Tiroteo en el barrio del Xenillet de Torrent, que se ha saldado sin heridos ni detenidos, pero con una investigación abierta y un despliegue policial que ha tomado las calles de la barriada torrentina situada junto al barranco del Poyo.

El incidente se ha registrado esta tarde, sobre las 19,30 horas, en una de las calles del Xenillet. Según ha podido saber este diario de fuentes solventes, una riña entre niños, que son familia, ha acabado incluyendo a adultos y se han detonado dos disparos sobre la ventana de la vivienda de una de las familias involucradas en la disputa. Al parecer, según las mismas fuentes, los disparos se habrían producido desde alguno de los pisos situados en los edificios de la acera de enfrente.

Despliegue de cuatro comisarías

Rápidamente se han desplazado hasta Torrent unidades de la Policía Nacional de las comisarías de Xirivella, Mislata, Paterna y de la propia ciudad torrentina, que han tomado el barrio. Los agentes han peinado la zona y han interrogado a vecinos y transeúntes para tratar de conocer el origen de los disparos y sus posibles autores. En este sentido, según varios testigos se han vivido momentos de mucha tensión.

También han acudido al lugar de los hechos agentes de la Policía Científica y del Grupo de Investigación para indagar en lo sucedido y esclarecer los hechos. Pasadas las diez de la noche, el amplio dispositivo policial abandonaba las calles del Xenillet, tras un suceso que se salda sin heridos ni tampoco detenidos aunque las pesquisas se mantienen abiertas.