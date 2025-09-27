Albal, con alcalde del PP, condena el genocidio en Palestina de forma unánime (sin Vox)

"Condenar el genocidio en Palestina no es de izquierdas ni de derechas; es una cuestión de humanidad". Ese es el mensaje que salió este jueves del pleno de la corporación de Albal, un municipio en el que gobierna el PP con Avant Albal y Vox, que condenó ayer en el pleno de forma casi unánime (pues Vox no apoyó la iniciativa) la masacre que Israel está perpetuando en Palestina.

El PP de este municipio de l'Horta Sud se desmarca así de la línea argumental oficial de su partido (como ya hizo esta semana Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía) y reconoce que lo que está ocurriendo es una absoluta "aberración". "Nadie puede defender lo que está pasando", explican.

Una "masacre sin precedentes (tal como también lo definió el Rey de España en la ONU esta semana) que ha traído devastación, hambruna y la pérdida de miles de vidas humanas". Así lo expresó en primer lugar el portavoz adjunto del PP local, Adrián Domingo, tras presentar el PSPV una moción sobre el asunto.

"No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado frente a las muertes, la hambruna o los desplazamientos forzosos. Estos ataques son aberrantes y están en las antípodas de nuestra civilización. Nos repugna y es una vergüenza para la comunidad internacional. Nadie puede defender lo que está pasando", señaló el concejal, que tildó los asesinatos como una "vulneración del derecho internacional humanitario".

El pleno aprueba colgar una bandera palestina del balcón del ayuntamiento

Por su parte, el concejal de Avant Albal, Joan Carles Puchalt, se mostró especialmente sensible a este tema que le toca de cerca, pues tiene familiares palestinos. "Esta es una de las cosas que debería estar fuera de izquierda o derecha, son cosas humanas y no debería politizarse. No se puede justificar un genocidio, y cuando hay quien lo justifica da miedo, porque se está deshumanizando al ser humano", incidió.

El PSPV, promotor de la moción, también condenó el genocidio a través de la edila Mélani Jiménez y Compromís hizo lo propio a través de su portavoz Raúl Esteban y propuso colgar del ayuntamiento una bandera palestina en solidaridad con el sufrimiento de la población palestina. Una iniciativa que todos, menos Vox (que dijo que estos asuntos no se tratan en plenos municipales), aprobaron y que salió adelante por una mayoría casi unánime. Tanto PSPV como Compromís criticaron la negativa de la concejala de Vox de apoyar esta moción y la acusaron de no tener empatía ni humanidad.

El alcalde del PP: "Estamos en contra de la invasión"

Por último, el alcalde del PP, Jose Miguel Ferris, pidió la palabra para poder intervenir una vez todos los grupos lo habían hecho. Comenzó diciendo que aunque "no me gusta hablar de política general en los plenos, creo que es un tema que se ha convertido en una cuestión de interés mundial".

"José Miguel Ferris (PP): Es importante hacer ver que no estamos de acuerdo y estamos en contra de la invasión. A los que no matan los arrinconan y eso es una masacre"

"El Rey de España lo definió como una masacre y yo estoy de acuerdo. El conflicto dura desde 1947 y era un territorio que no estaba ocupado y poco a poco se han ido apoderando del territorio en las distintas etapas. Independientemente del término que se utilice, es importante que los ayuntamientos, la opinión pública y la vecinal, todos juntos, hagamos ver a través de las banderas que no estamos de acuerdo y estamos en contra de la invasión. Porque es lo que es. A los que no matan, los arrinconan, y eso es una masacre. Por eso, nuestro voto será favorable", concluyó.