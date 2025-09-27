"Paterna ha alcanzado un nivel de excelencia único"

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, reivindica con orgullo el papel de la ciudad como motor económico de la Comunitat Valenciana. Con cerca de 3.000 empresas y más de 6 millones de m2 destinados a uso industrial que suponen el 15,35% de la superficie total del término municipal, Paterna ha alcanzado un nivel de desarrollo empresarial que la convierte en referente autonómico. «Me siento profundamente orgulloso del crecimiento y la transformación empresarial de Paterna. Hemos logrado ser una Ciudad de Empresas competitiva, innovadora y sostenible que proyecta confianza hacia el futuro», asegura el primer edil.

¿Qué convierte a Paterna en referente empresarial e industrial en la Comunitat Valenciana?

Paterna es hoy el mayor ecosistema industrial de la Comunitat, motor económico y referente de innovación. Nuestra ciudad reúne condiciones únicas: más de 1.600 hectáreas de suelo productivo en áreas de primer nivel como Fuente del Jarro, Parc Tecnològic, Táctica, L’Andana o el Parc Científic; una ubicación estratégica con conexiones rápidas al puerto, al aeropuerto y a la red de autovías; y un tejido empresarial diverso y dinámico. Aquí conviven multinacionales, grandes compañías, pymes y startups. Pero lo que realmente nos diferencia es la apuesta municipal por nuestras áreas empresariales. Llevamos años invirtiendo en modernización, seguridad, accesos y servicios de calidad, al tiempo que impulsamos proyectos de sostenibilidad, captación de talento e innovación. Esto ha permitido que Paterna sea atractiva tanto para nuevas actividades como para empresas que buscan crecer.

¿Qué ha supuesto la distinción de Municipio Industrial Estratégico?

Ser Municipio Industrial Estratégico nos otorga un sello de excelencia y mayor capacidad para atraer inversión. Haber sido el primer municipio de la Comunitat en obtener esta distinción es un hito histórico. Reconoce la calidad y modernización de nuestras áreas industriales y avala el esfuerzo realizado para que Paterna sea una ciudad moderna y competitiva. Este reconocimiento nos coloca en mejor posición para acceder a ayudas autonómicas y europeas, aumenta nuestra visibilidad y genera confianza entre los inversores. Significa que Paterna ha alcanzado un nivel de excelencia que pocos municipios poseen y que vamos a seguir reforzando.

Sagredo, alcalde de Paterna. / ED

El Ayuntamiento de Paterna está renovando los convenios de colaboración con las diferentes EGM y parques empresariales de la ciudad. ¿Qué significan estos acuerdos para el tejido empresarial paternero?

Los convenios con las EGM garantizan la modernización de nuestros polígonos y refuerzan su competitividad. Gracias a ellos destinamos recursos a mejoras concretas como reparación de aceras, señalización vial, pluviales o mobiliario urbano. Son actuaciones que repercuten directamente en el día a día de empresas y trabajadores. Estos acuerdos, dotados económicamente, son fruto de nuestra apuesta por la colaboración público-privada y permiten que Ayuntamiento y empresarios trabajen juntos, priorizando lo que realmente se necesita. Esta relación nos convierte en referente y demuestra que en Paterna sabemos transformar la cooperación en una herramienta de competitividad.

Como alcalde y como presidente de la Asociación, me enorgullece comprobar cómo Paterna avanza y se consolida.

¿Qué papel juega la Asociación ‘Paterna, Ciudad de Empresas’?

Tengo el honor de presidir la Asociación ‘Paterna, Ciudad de Empresas’, que agrupa a las principales asociaciones empresariales y comerciales del municipio y que cumple un papel fundamental. Por un lado, canaliza las demandas del tejido empresarial hacia el Ayuntamiento. Por otro, proyecta la imagen y la marca de Paterna como una auténtica ciudad de empresas dinámica, innovadora y emprendedora. Desde la Asociación impulsamos encuentros empresariales, foros sectoriales, premios que reconocen la innovación, la internacionalización o la responsabilidad social, y proyectos vinculados a la digitalización y la sostenibilidad. Gracias a ella, las empresas de Paterna trabajan unidas y se identifican con una marca colectiva. Como alcalde y como presidente de la Asociación, me enorgullece comprobar cómo Paterna avanza y se consolida.

¿Qué proyectos se impulsarán en el periodo 2025-2026 para atraer más inversión y mejorar las áreas industriales?

Invertiremos 2,5 millones de euros en 2025-2026 para modernizar nuestras áreas industriales y atraer nuevas empresas. La hoja de ruta es clara: ofrecer un entorno moderno, seguro y sostenible. En este periodo destinaremos cerca de 2,5 millones de euros, con apoyo del IVACE, a actuaciones como el refuerzo de la recogida de aguas pluviales en Fuente del Jarro, nuevos aparcamientos en el Parc Tecnològic o la reurbanización del bulevar Pla de Pou. Paralelamente, impulsaremos proyectos como la Oficina de Simbiosis Industrial y la potenciación de la Mesa Local de Paterna por la FP. Estas inversiones no son aisladas: forman parte de una estrategia global para fidelizar a las empresas ya instaladas, atraer nuevas inversiones y consolidar a Paterna como gran polo industrial del Arco Mediterráneo.

. En Paterna somos conscientes de que la movilidad es decisiva para la competitividad, y por eso somos la única ciudad con siete líneas de autobús urbano sostenible, 100% eléctrico y totalmente gratuito

¿Qué impacto está teniendo el Plan de Movilidad en las áreas industriales? ¿Qué medidas están previstas ejecutar?

La movilidad es clave: estamos reordenando accesos, ampliando transporte público y creando plazas de aparcamiento. Miles de trabajadores acceden a diario a nuestros polígonos y es imprescindible garantizar su movilidad. En Paterna somos conscientes de que la movilidad es decisiva para la competitividad, y por eso somos la única ciudad con siete líneas de autobús urbano sostenible, 100% eléctrico y totalmente gratuito. Estas líneas conectan barrios entre sí y con el centro, además de integrar directamente las áreas industriales, facilitando que miles de trabajadores lleguen a sus puestos de forma rápida, segura y sin coste. La gratuidad del transporte público mejora la calidad de vida, reduce emisiones y refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad. A ello sumamos otras medidas como la mejora de la señalización y la creación de aparcamientos disuasorios. También trabajamos con las EGM para fomentar prácticas de movilidad sostenible en las propias empresas, como coche compartido, flexibilidad horaria o teletrabajo. Todo ello contribuye a aliviar los problemas derivados de la saturación del vehículo privado y a proyectar una ciudad más moderna y amable.