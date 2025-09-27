Lo que esconde la moción de Moncada: pasteleo de PSPV y Compromís por el 'win, win'

En la política hay actores sobre el escenario, de cara a la ciudadanía, y los hay entre bambalinas. Son los conocidos en el argot como fontaneros, hombres de partido encargados de tejer y/o solucionar (no siempre) relaciones, acuerdos, pactos o mociones. De esta última vamos a hablar. Concretamente de la que el jueves por la noche se aprobó en Moncada. Presentada por Compromís, socio de gobierno del PSPV en la localidad, planteaba al pleno dos cuestiones: «El Ayuntamiento de Moncada condena firmemente y rechaza el uso de la violencia verbal y física como instrumento para resolver cuestiones políticas y, en el caso concreto del Moncadance, desaprueba los insultos proferidos por un grupo del público asistente (contra Pedro Sánchez), al mismo tiempo que censura la conducta del regidor de Fiestas el pasado 7 de septiembre». Se refería a la pelea en la que se vio envuelto el concejal Martín Pérez Aranda (PSPV) con esos jóvenes que lanzaron gritos de “Pedro Sáncez, hijo de puta”, cantinela habitual este verano en las fiestas de pueblo. También proponía Compromís en su iniciativa que «el Ayuntamiento de Moncada manifiesta su voluntad de continuar colaborando, con el máximo respeto, con la Guardia Civil, en sus diligencias orientadas a esclarecer los hechos ocurridos».

La moción, como no podía ser de otra manera, salió adelante por la mayoría del gobierno, si bien la oposición se negó a votar. Con este acuerdo ambas formaciones daban carpetazo a tres semanas de polémica con uno de los concejales del ejecutivo en el centro del conflicto. Pero desde el día de la pelea hasta el pleno del jueves se han sucedido una serie de episodios (algunos en privado y otros en público) que han acabado en el pasteleo de la citada moción, en la que ambos logran el lavado de cara (yo acepto que se condene a mi edil y tu impulsas su censura) y Compromís se asegura (que es mucho decir a ocho meses vista) el relevo en la alcaldía, fruto del pacto de gobierno sellado en 2023, no soliviantando a su socio socialista.

El mismo domingo 7 de septiembre ambos partidos, a nivel local, ya tuvieron una reunión (de esas llamadas de urgencia) en la que Compromís pidió explicaciones por la pelea de Martín Pérez la madrugada anterior. El lunes, el gabinete de comunicación del consistorio remitía una disculpa pública del concejal, pero si alusión alguna a dimitir. Por su parte, los valencianistas mostraban su postura (muy suave) a través de un comunicado: "Nos desmarcamos de cualquier acción violenta y continuaremos trabajando por una Moncada tolerante y con respecto". Ni una sola alusión a Pérez.

Baldoví y Muñoz entran en escena

Días después, el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, elevada (un poco) el tono. “Es absolutamente inaceptable en una persona que tiene responsabilidades. Debería ser esa propia persona la que haga una reflexión y sino su partido quién se lo hiciera ver. Un servidor público nunca ha de tener ese comportamiento, absolutamente inaceptable". Sobre la dmisión, aseguró que "se debería plantear él mismo o su partido si debe dimitir o ser destituido, nosotros no entramos; pero igual que Mazón, con la distancia, cuando uno no actúa correctamente debe planteárselo".

Desde el PSPV, José Muñoz, el síndic socialista en el parlamento valenciano, admitía que Martín Pérez Aranda no se comportó "de manera adecuada", pero no le pidió dimitir. "El partido tendrá que decidir, a mí no me corresponde tomar ese tipo de decisiones", decía, pasando la pelota a la agrupación local, de la que es secretaria general la alcaldesa Amparo Orts, pareja del propio Pérez Aranda.

Y ahí acabó el pronunciamiento público entre los dos partidos, ya sea local o de país, que gobiernan en Moncada. Desde ese momento, pero también antes, Compromís, partido acostrumbrado a critica este tipo (y otras) de conductas, presionaba mostraba a nivel interno su disconformidad con lo sucedido. Al mismo tiempo, la oposición en el consistorio se unía para forzar un pleno extraordinario para pedir la reprobación y dimisión de Martín Pérez. En ese escenario los dos socios del ejecutivo deberían pronunciarse públicamente en forma de voto sobre la pelea del edil socialista.

La amenaza de Orts

Y ahí se activó el plan B que dio origen a la moción de Compromís, pactada entre ambos partidos (con intervención incluida de dirigentes de sus direcciones políticas) y con la que consideran que todos ganan. Eso sí, con condicionantes. Los socialistas rechazaron cualquier alusión a reprobación y dimisión, bajo amenaza de no respetar el pacto de gobierno y retener la alcaldía hasta 2027 (Orts ha gobernado dos legislaturas en minoría). Al final se perfiló una moción que “censura” la pelea de Martín Pérez sin más peticiones, con la que los socios escenifican que sí condenan lo ocurrido y desactivan/descafeinan el pleno extraordinario de la oposición, bajo el argumento de ‘esto ya se votó ayer’ o "ya hemos pedido disculpas". Y mantienen (que es lo importante) la hoja de ruta del acuerdo de gobierno. Lo dicho, un ‘win, win’.