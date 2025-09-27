Paterna se afianza como un referente industrial en la Comunitat Valenciana

Paterna representa uno de los motores económicos más potentes de la Comunitat Valenciana. Sus seis áreas industriales, que albergan más de 3.000 empresas, convierten al municipio en un referente autonómico y nacional desde el punto de vista industrial. Además, el municipio no cesa de atraer nuevas inversiones año tras año y persiste en su afán por impulsar nuevas políticas que le permitan seguir a la vanguardia en la mejora y modernización de sus áreas industriales.

Por todo ello, Paterna se ha convertido recientemente en la primera ciudad de la Comunitat Valenciana en ser reconocida como Municipio Industrial Estratégico, una distinción otorgada por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo con la que se reconoce el potencial industrial de la localidad. «Esta distinción nos anima a continuar trabajando en la misma línea de compromiso y excelencia industrial para consolidar nuestro liderazgo como un enclave estratégico empresarial y motor económico de la Comunitat Valenciana y de España», afirmó al respecto el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien se mostró «orgulloso» por el reconocimiento y recordó que la solicitud de esta catalogación fue la primera medida que adoptó tras revalidar la alcaldía en 2023.

Paterna ha sido, en los últimos años, un ejemplo de municipio comprometido con sus áreas industriales, que representan una superficie total de casi seis millones de metros cuadrados. Prueba de ello es que el municipio cuenta con tres Entidades de Gestión y Modernización (EGM) que representan más del 80 % del suelo industrial de Paterna y han permitido establecer un modelo de gestión más eficiente a través de un nuevo paradigma de colaboración público-privada que se ha traducido en una mejor conservación de los parque, así como en la posibilidad de ofrecer más servicios de valor añadido a las empresas instaladas en ellos.

Así pues, la constitución de la EGM Parc Tecnològic Paterna en 2019 marcó un hito histórico al posicionar a este como el primer parque empresarial de la Comunitat Valenciana en adoptar esta innovadora figura jurídica. Posteriormente, en el año 2022 se creó la EGM más grande en el polígono industrial Fuente del Jarro —que el año pasado celebró su 50 aniversario—, con 421 empresas adscritas. Finalmente, en julio de 2024 se unió a estas dos la EGM Parque Empresarial Táctica.

Por otro lado, la ciudad cuenta desde el año 2023 con dos áreas industriales reconocidas como Zonas Industriales Avanzadas —actualmente hay seis entre los 738 parques industriales de la Comunitat Valenciana—: el Parc Tecnològic y Fuente del Jarro. Esto supone tener 3,4 millones de metros cuadrados clasificados como suelo industrial avanzado en el termino municipal de Paterna, lo que permite cumplir con otro de los requisitos indispensables para la obtención de esta distinción.

Alcanzar la excelencia industrial

Asimismo, Paterna implantó en 2017 una bonificación en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de más del 50 %, vinculada al fomento del empleo para sus empresas, que es el tercero de los requisitos que exige la disposición autonómica para la obtención de este sello que otorga la Generalitat Valenciana.

«Para un municipio eminentemente empresarial como es Paterna, el reconocimiento como Municipio Industrial Estratégico es un motivo de satisfacción. Esto es el resultado de la efectiva puesta en marcha de nuestra Estrategia de Desarrollo Económico Local (EMDEP), que nos está permitiendo alcanzar la excelencia en nuestras áreas empresariales y que redunda en una mejor de la competitividad de las empresas allí instaladas, de la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, así como en la generación de actividad económica y empleo», detalló el primer edil.