Alerta roja en Valencia: L'Horta se blinda para el impacto de la dana

Los municipios de l'Horta se blinda cara al temporal que llega este lunes y martes, donde está decretada la alerta roja por fuertes precipitaciones, que pueden llegar a ser torrenciales en algunas zonas. Buena parte de los ayuntamientos celebraron este domingo por la mañana reuniones del Cecopal para tomar medidas con las que afrontar la dana. Entre ellas, las suspensión de clases y actividades, el cierre de instalaciones y el máximo control en puntos calientes como pasos inferiores y cruces de barrancos y ramblas.

Torrent, por ejemplo, decretó el cierre de parques, bibliotecas, centros deportivos y de mayores por prevención. En este sentido, Policía Local, Protección Civil, FCC y Protección Civil refuerzan la vigilancia en puntos sensibles como Parc Central y zonas inundables. Además, las obras en cauces y barrancos quedan paralizadas por seguridad durante los próximos dos días.

Alboraia, tras su Cecopal, acordó, entre otras medias, el cierre por inundable del aparcamiento del final de la Avda. Tribunal de las Aigües, frente a la Repsol (entrada por Tavernes Blanques).

La dana de hace once meses obliga a mirar a los pueblos de la zona cero. Uno de ellos es Paiporta. Allí, el ayuntamiento ya está tomando algunas medidas, como la suspensión de las clases. Otras son visibles en las calles, como es el corte de vías en las zonas colindantes con el barranco del Poyo, uno de los focos de la tragedia del 29 de octubre. Las vallas impiden el paso en estas calles y alertan a la ciudadanía de acercarse a este cauce y sus zonas inundables limítrofes.

Las calles cortadas en Paiporta junto al barranco del Poyo. / Miguel Angel Montesinos

Aldaia, por su parte, colocó ayer las compuertas que ha adquirido recientemente para evitar que el posible desbordamiento del barrando de la Saleta afecte a zonas urbanas con casas bajas. La inversión ronda los 300.000 euros.

También Quart de Poblet decretó el cierre de parques y jardines, y del acceso a zonas de riesgo como el Río Túria o el barranco de Pozalet. Así, recomienda que la población evite cruzar cruces de desfiladero y zonas inundadas, así como aparcar vehículos en zonas de riesgo.

Coches aparcados en alto en Catarroja / L-EMV

Pero no solo los ayuntamiento han tomado medidas, los propios vecinos trataban de poner a salvo sus vehículos y los estacionaron en los puntos más altos de sus municipios. Así, por ejemplo, el puente de Catarrojo presentaba un completo.