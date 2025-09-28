Paiporta se blinda ante el aviso rojo: calles cortadas y casas protegidas

Los municipios de l'Horta se comienzan a blindar frente al aviso rojo que se activa mañana a partir de las cuatro de la madrugada de este lunes. El recuerdo de la dana del 29-O, cuando se acerca el primer aniversario, está aún muy presente. Después del aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del mediodía de este domingo, Emergencias ha enviado un mensaje EsAlert de alarma a los móviles de toda la ciudadanía y, ahora, los pueblos y ciudades comienzan a prepararse para un episodio que podría ser muy intenso.

Uno de ellos es Paiporta. Allí, el ayuntamiento ya está tomando algunas medidas, como la suspensión de las clases. Otras son visibles en las calles, como es el corte de vías en las zonas colindantes con el barranco del Poyo, uno de los focos de la tragedia del 29 de octubre. Las vallas impiden el paso en estas calles y alertan a la ciudadanía de acercarse a este cauce y sus zonas inundables limítrofes.

Además, muchas de las viviendas están protegiéndose frente al agua, como se observa en las imágenes captadas por Levante-EMV en esta tarde de domingo. Todos estos preparativos están coincidienco con la undécima manifestación contra Mazón, por su gestión de la dana. Se trata de una doble marcha hacia el 'Pont de la Solidaritat' en dos marchas: una desde la Rambleta en València y otra desde la propia Paiporta, desde la residencia Savia.

Así protegen las puertas en Paiporta. / Miguel Angel Montesinos

Recomendaciones

El mensaje EsAlert enviado este domingo a las 15.28 horas, a diferencia del primero enviado hace casi un año, ofrece una serie de recomendaciones concretas. Son las siguientes:

Evite desplazamientos

No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico

No realice actividades en cauces y sus proximidades

Si está en zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior

Siga las indicaciones de las autoridades