Se dispara la compra de vehículos en la 'zona cero'

29.060. Es la cifra total de los vehículos matriculados en los municipios afectados por la dana durante el primer semestre del año. El volumen representan una variación del 318% respecto al mismo periodo de 2024. Las ayudas concedidas por las distintas administraciones a los afectados y la necesidad de disponer de un medio de transporte propio, pérdido por la barrancada, han supuesto un crecimiento exponencial del parque público (nuevo) de cuatro ruedas.

La imagen es llamativa. Ya sea en una calle, en un garaje privado o en el aparcamiento de un supermecado, la estampa muestra en municipios de la 'zona cero' una línea de vehículos con matrículas muy recientes, todas con la M y la N.También los espacios habilitados para la carga de vehículos eléctricos, donde en hora punta se registran colas para recargar las baterías. "Hay más Teslas que en la vida", reconocía un vecino de Sedaví.

Vehículos nuevos en una calle de Catarroja / J. M. López

La tarde noche del 29 de octubre, al que solo resta un mes para cumplir su primer aniversario, la catástrofe se llevó por delante más de 120.000 vehículos en los distintos municipios afectados en la provincia de Valencia. De hecho, un informe de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) subraya que en 2024 las aseguradoras desembolsaron un total de 561,6 millones de euros para cubrir los daños causados por más de 721.000 siniestros provocados por fenómenos meteorológicos. Así, la dana, al que consideran "un evento sin precedentes" representó el 59% de esas incidencias. Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, se tramitaron 138.454 siniestros climáticos ligados a este fenómeno en la provincia de Valencia, que generaron pagos a las aseguradoras por más de 180,2 millones de euros.

Con el dinero del seguro cobrado (en la mayoría de los casos), más las ayudas de Gobierno y Generalitat (también de las que concedían los consistorios con los fondos que concedió Amancio Ortega), los afectados por la dana se lanzaron a la compra de vehículos. Según datos ofrecidos por Faconauto, (patronal de los concesionarios) durante el primer semestre de este curso se han vendido 29.060 vehículos en todos los municipios que el BOE reconoció como afectados por la dana en la provincia de Valencia. En total son 76 codigos postales, recogiendo pedanías como Pinedo, La Torre, Castellar, Forn d'Alcedo, El Perellonet o el Palmar.

Matriculación en municipios dana / L-EMV

L-EMV

L-EMV

Tres localidades donde no crece la compra

La cifra de 29.060 vehículos supone un crecimiento del 318% respecto al semestre de 2024, cuando Faconauto contabilizó 6951 vehículos, 400 más que en 2023 (6534). El ranking de compra de nuevos vehículos lo lidera Paiporta, con 3.098 coches (por los 144 de 2024), seguida de Catarroja (2.962, con un 1388% más), Algemesí (2.473, y un 1759%), Aldaia (2.084, con 1118% más), Alfafar (1.838 y un 1800% más), Benetússer (1.493, con un 1636% de subida), Sedaví (1.493 y 1093%), Picanya (1.289, con 1.416%), Massanassa (1.096 y 1535% de variación) y Torrent (1023, con 104%). Entre la maraña de cifras, se aprecia que Llocnou de la Corona tiene registrados 23 nuevos coches cuando en los dos años anteriores no hubo compra alguna. Por contra, ha tres localidades donde la variación de adquisiciones respecto al primer semestre de 2024 es negativa: Almussafes, con 341 compras este ejercicio por las 500 del pasado; Albalat de la Ribera, que baja de 29 (2024) a 26; y Bugarra, con solo una compra por las dos del pasado año.

Los modelos preferidos

En este sentido, según las cifras del propio Faconauto tres de cada cuatro coches que han adquirido los valencianos en lo que va de año son modelos a estrenar. Las preferencias Hyundai y Kia (con preferencia de los modelos eléctricos e hibridos), aunque el más vendido es el Dacia Sandero, del que se habían vendido más de 3.000 unidades hasta agosto. También tiene su mercado el ZS de la compañía MG y el Ford Kuga.