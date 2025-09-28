El drama de Julián, enfermo de ELA en la zona cero: "La silla de mi padre no cabe en el ascensor reparado tras la dana"

Todos conocemos historias desgarradoras de la tarde del 29 de octubre, cuando la dana arrasó municipios enteros y la vida de 229 personas. Once meses después, todavía nos siguen llegando testimonios que erizan la piel y demuestran la fuerza humana para seguir hacia delante. Es el caso de Julián González, un hombre de 74 años al que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) hace veinte años y que vive gracias a un aparato eléctrico que le ayuda a respirar y la silla de ruedas que le permite bajar a la plaza que tiene bajo de casa. O al menos eso era antes de que la riada estropeara el ascensor.

El día 29 Julián y su mujer, María Elena Martínez, estaban en su casa en la calle Filiberto Rodrigo de Catarroja cuando a las 19.30 horas Martínez llamó a su hija Lorena atemorizada porque "se había salido el agua del barranco" y le pasó una foto. Lorena se empezó a poner nerviosa cuando le costaba ponerse en contacto con su madre por la cobertura y se asustó: "¿Cuánto tiempo de autonomía tiene la máquina con la que el papá respira?", le preguntó. María Elena le respondió que tendría unas cuatro horas, y que tenía otra guardada con ocho horas. "Siempre las tengo cargadas por si acaso", afirma.

"Le duró toda la noche y luego le enchufé la otra, pero a las 9 de la mañana se estaba acabando la batería", explica María Elena. Lorena, se pasó toda la noche llamando a la teleasistencia, a los bomberos y al 112 y a la mañana siguiente, el 30 de octubre, su marido llegó hasta el piso desde la Poble de Vallbona, con todas las dificultades de movilidad existentes el día después de la dana, y cuando llegó ya estaban los bomberos. "Cuando vinieron los bomberos ya no tenía batería. Querían llevárselo, pero conforme estaba todo no pudieron y solicitaron un aparato nuevo, mientras yo le daba oxígeno con un aparato manual. Estuve una hora hasta que vinieron y así aguantamos". Una vez le trajeron el generador nuevo, tuvieron la "suerte" de que por la noche les volvió la luz.

La familia González Martínez en el salón de casa, donde Julián pasa las 24 horas del día desde la dana del 29 de octubre. / J. M. López

Durante todos estos meses se han enfrentado a todo tipo de dificultades. En el mes de diciembre, tuvieron que ingresar a Julián y no podían bajar al no haber ascensor. Cuando llamaron al 112 para que viniese una ambulancia, les comunicaron que no había vehículos disponibles y estuvieron esperando más de tres horas hasta que llegara una desde Alcoi, equipada para que pudiera acceder hasta la ambulancia. Este episodio les pasó en otra ocasión y la familia manifiesta que "lo entendíamos porque había pasado la dana y había mucha gente en nuestra misma situación sin ascensor".

"Hemos estado en contacto con el Ayuntamiento de Catarroja, insistiendo para que nos concedieran la mayor prioridad posible para montar el ascensor. También le enviamos un comunicado a la empresa de ascensores para que supiesen las necesidades que teníamos en este edificio al haber una persona con ELA que tiene unas necesidades específicas y que va con una silla de ruedas que tiene unas características especiales y es más grande que una común. Nos dijeron que tendrían todo en cuenta y que seríamos la primera finca que ellos gestionan en volver a tener ascensor", explica la familia.

"Por fin" con ascensor

El 10 de julio la empresa llamó a María Elena para darle la "buena noticia". "Estábamos muy contentos, por fin Julián iba a salir a la calle, pero nuestra sorpresa vino cuando pusimos la silla en el ascensor y no cabía", lamentan. En este momento, se les cayó el mundo encima: "al final hemos ido a peor, después de nueve meses sin poder bajar a la calle, sin ver el sol, sin hacer cosas que parecen muy cotidianas, saber que íbamos a continuar así indefinidamente fue terrible". María Elena, Lorena y Héctor (el otro hijo del matrimonio) piensan que esa "prioridad" vino acompañada de ponerles una cabina más estrecha "porque era la que tendrían en ese momento".

Héctor González, hijo de Julián, demuestra como no cabe la silla de ruedas en el ascensor y explica que Julián aún se queda más fuera. / J. M. López

"Él está aquí en casa. Al final su único entretenimiento es la televisión y vernos a nosotros y a su nieta Altea, pero poder bajar a la calle a que te dé el sol es que es muy complicado. No ha podido bajar casi en un año a la calle. Él es quien más lo sufre, pero los que estamos a su alrededor y lo vemos, también", comenta Lorena. Con esta situación, se volvieron a poner en contacto con la empresa de ascensores para comunicarles que la silla no cabe y la respuesta que obtuvieron fue que "se ha renovado todo el ascensor y ahora aguanta mucho más peso". "Nos da igual que aguante el peso de un camión, lo que necesitamos es que quepa", exclaman. Así, además de no poder salir, cuando Julián tiene que ir al médico todo se complica un poco más.

Sin soluciones, irán a juicio

"Por suerte tenemos el apoyo de todos los vecinos, porque hoy es nuestro padre, pero mañana puede ser cualquiera. Desde la empresa nos dijeron que antes de verano iban a venir los ingenieros a revisarlo y en el último correo electrónico nos dicen que no, que ellos han mejorado todo lo posible el ascensor y que de momento no van a hacer más. Nos hemos reunido toda la finca y les vamos a dar dos semanas para intentar solucionar la situación y, si no, vamos a ir a juicio", informan. Además, la administradora ha paralizado el pago del ascensor, que hasta ahora había depositado el 50 % del coste, unos 9.000 euros.

Tras esta situación, la familia pensó en la posibilidad de comprarle una silla más pequeña aunque tuvieran que pagarla por su cuenta, pero esto no es posible. "Es muy complicado porque tienen que llevar mucha sujeción, ya que por la enfermedad no le funciona la musculatura, y además las hacen a medida con un molde de su tamaño, esta es la silla que tiene que llevar", explican.

De este modo, Julián va a continuar sin salir de casa sin ninguna previsión de cuándo va a poder hacerlo. María Elena admira la capacidad que tiene su marido para sacar fuerzas y querer seguir hacia delante a pesar de las adversidades a las que le enfrenta una enfermedad que te va desgastando las células nerviosas motoras y que provoca que dejen de funcionar todos los músculos y, que además, no tiene cura. Una enfermedad que pasan en familia, unidos, con las dificultades que también añade la sociedad en la que vivimos y con la incentidumbre del "tiempo" que les queda.