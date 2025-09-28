La Mancomunitat deberá relevar a Nofuentes como experto de asuntos europeos

La Mancomunitat de l’Horta Sud deberá relevar a Bartolomé Nofuentes como responsable de la comisión de proyectos europeos de la entidad supramunicipal, que dispone de una oficina permanente en Brusela con el objetivo de captar fondos europeos con los que afrontar distintos proyectos.

El ente municipal abrió en otoño de 2020 una oficina en Bruselas, que no fue inaugurada hasta dos años después a causa de la pandemia. En dicha sede, se tiene como objetivo captar fondos europeos, de forma directa o para los municipios y empresas, con los que mejorar o emprender proyectos en materias como movilidad, sostenibilidad, participación o turismo.

Bartolomé Nofuentes, experto en asuntos y subvenciones europeas, presentó la semana pasada su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Quart de Poblet. El regidor argumentó su marcha del consistorio con la firme decisión emprender una nueva etapa dedicada exclusivamente en Europa. De hecho, en abril de 2024 fue elegido por unanimidad presidente del Consejo Europeo de Partenalia, uno de los grupos de poder local más importantes compuesto por 25 gobiernos intermedios, procedentes de países como Francia, España, Bélgica, Italia, Polonia y Rumanía. Con 30 años de trayectoria, Partenalia es un marco de referencia para la participación de las colectividades locales en el ámbito europeo y para el desarrollo y la implementación de políticas innovadoras de ámbito local. El objetivo principal, dijo entonces Nofuentes, era acercar los fondos europeos a los gobiernos locales como entidades más próximas a la ciudadanía.

Por tanto, con la renuncia del ya exconcejal de Quart, de la que se dará cuenta en el pleno municipal de este marte, Nofuentes pierde la condición de regidor y también la de miembro de la Mancomunitat de l’Horta Sud, de la que es vocal e integrante de la Junta de Gobierno. Por tanto, el ente supramunicipal deberá buscar a su nuevo experto en asuntos europeos. Nofuentes está al frente de la comisión de Proyectos Europeos y Turismo, pero, aclaran, no tiene cargo alguno en la citada oficina de Bruselas. También matizan que los proyectos que están en marcha continuarán con los profesionales contratados.

Los tiempos

De todas formas, este relevo tardará meses en producirse de manera oficial. Y es que una vez Quart de Poblet dé cuenta de la renuncia del concejal, deberá ratificar en otro pleno al sustituto de Nofuentes en la Mancomunitat (también en aquellos organismos donde el exregidor representaba al consistorio) y comunicarlo al ente supramunicipal para que en su propia sesión plenaria autorice la entrada del nuevo reprepesante del municipio quartero. Cabe puntualizar que los plenos de la mancomunitat se celebran cada tres meses. En este sentido, estará por ver si la responsabilidad sobre proyectos europeos sigue recayendo en uno de los dos vocales de Quart (la otra es la alcaldesa Cristina Mora) o si la junta de gobierno escoge a otra persona.

Precisamente la Mancomunitat celebra este miércoles su pleno ordinario donde se formalizará la sustitución de Maribel Albalat, exalcaldesa de Paiporta que dimitió hace un par de meses, y de Chelo Lisarde, concejala del PP paiportino. En su lugar, entran el actual alcalde Vicent Ciscar (PSPV) y Mariàn Val, vicealcaldesa de Compromís, tras el último pacto de gobierno.