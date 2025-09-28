Paterna: sintonía entre industria, innovación y calidad de vida

A apenas diez kilómetros del centro de València, Paterna se ha consolidado como uno de los enclaves industriales más potentes de la Comunitat Valenciana. Con una oferta que combina suelo industrial de calidad, tejido tecnológico, conexión universitaria, buenas comunicaciones y una destacada oferta residencial y educativa, el municipio se ha convertido en un polo estratégico para empresas que buscan crecer e innovar en un entorno competitivo.

Uno de los mayores activos de Paterna es su músculo industrial. El municipio alberga el polígono Fuente del Jarro, el más grande y de los más veteranos de la Comunitat Valenciana, con más de 500 empresas instaladas. A él se suman el polígono Táctica, con vocación logística, y el Parque Tecnológico, donde operan firmas punteras en innovación, ingeniería y desarrollo. Esta tríada convierte a Paterna en un espacio industrial único que no solo alberga actividad manufacturera, sino también investigación aplicada y desarrollo tecnológico.

Además, Paterna cuenta con un Parque Científico vinculado a la Universitat de València, un enclave donde la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa se convierte en motor de proyectos de alto valor añadido. Esta sinergia entre industria, tecnología y ciencia es uno de los factores diferenciales del municipio, que logra atraer inversiones gracias a una visión integral de la economía del conocimiento.

Excelente conexión

Las infraestructuras de comunicación son otro de los pilares de su éxito. Su proximidad al aeropuerto de Manises y al Puerto de València facilita la movilidad internacional de mercancías y personas, un factor clave para las empresas con vocación exportadora. Además, estar a tan solo diez kilómetros de València y conectado mediante autovías, metro y red ferroviaria convierte a Paterna en un punto logístico ideal para la distribución de última milla y los servicios de transporte rápido.

Instalaciones de Gespa en el Parc Tecnològic de Paterna / Miguel Angel Montesinos / MIGUEL ANGEL MONTESINOS

El atractivo de Paterna como lugar para trabajar va acompañado de una oferta residencial y educativa que permite también vivir en el municipio con altos estándares de calidad. La ciudad cuenta con urbanizaciones bien equipadas, viviendas de diferentes tipologías y un entorno tranquilo, lo que la convierte en una opción atractiva para profesionales, directivos y sus familias. A ello se suma una amplia oferta educativa, que incluye centros públicos, privados y concertados, así como colegios bilingües y programas internacionales, que hacen más fácil la integración de profesionales extranjeros o desplazados.

En los últimos años, el consistorio ha apostado por fortalecer este ecosistema con políticas activas de atracción de empresas, digitalización y mejora de los servicios urbanos en las áreas industriales. La colaboración público-privada y el diálogo constante con asociaciones empresariales han permitido avanzar en retos como la sostenibilidad, la eficiencia energética o la movilidad, reforzando así la competitividad de las zonas productivas.

Paterna es uno de los municipios valencianos con la renta per capita más alta, con mayor tasa de actividad y con mayor esperanza de vida de toda la Comunitat

Con más de 77.000 habitantes y una proyección económica al alza, Paterna representa hoy un modelo de ciudad preparada para afrontar los desafíos de la nueva economía. Es uno de los municipios valencianos con la renta per capita más alta, con mayor tasa de actividad y con mayor esperanza de vida de toda la Comunitat. Su capacidad para generar empleo, atraer talento y favorecer la innovación la sitúan como uno de los grandes motores industriales del arco mediterráneo, donde convivir, trabajar y emprender encuentran un equilibrio difícil de igualar en otros entornos urbanos.