Alaquàs reparte sacos de arena para hacer diques

El alcalde de Alaquàs Toni Saura ha reunido nuevamente al CECOPAL este lunes para analizar y conocer la situación y las incidencias registradas hasta el momento por el temporal de lluvias que mantienen a la provincia de Valencia en alerta roja, además de para evaluar los trabajos previos realizados por los equipos municipales de emergencia (Servicios Urbanos, Parques y Jardines, Policía Local y SAV). Los equipos continúan en activo para atender cualquier incidencia. Entre las medidas, la distribución de sacos de arena en los puntos más conflictivos del municipio. Así, vecinos de plantas bajas y comercios han colocado hecho dique con los sacos en las puertas de viviendas y establecimientos.También, se ha ejecutado la revisión y nuevo repaso del alcantarillado, imbornales, limpieza extraordinaria, así como la retirada de hojas en algunas zonas de arbolado.

Por otro lado, en el Cecopal también se ha acordado la suspensión de la activdad lectiva y actividades extraescolares, así como la actividad deportiva al aire libre y en pisca cubierta. También el cierre y suspensión de las actividades en en el Centro de Día, Centro Social Benàger, Centro Social Camí Vell, Passatge Jove, Bosque Urbano y Huertos Urbanos, Biblioteca, Sala de Estudio Municipal y Cementerio.