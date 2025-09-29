Los alcaldes de la zona cero, aliviados (de momento): el alcantarillado aguanta

La alerta roja en la provincia de Valencia y Castellón ha dejado fuertes precipitaciones desde el domingo por la tarde, una situación que ha hecho revivir la dana del 29 de octubre de 2024, once meses después, esta vez con más prevención. Desde por la mañana, los municipios de l'Horta Sud se prepararon para la jornada con la limpieza de calles e imbornales. Asimismo, a través de los diferentes canales oficiales, los ayuntamientos avisaron a la población de la alerta meteorológica y la suspensión de la actividad en las localidades, además de la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios. Posteriormente, sobre las 15.30 horas, sonó la Alerta de Protección Civil en los móviles para más precaución.

Todo hacía esperar una situación complicada, pero este lunes por la mañana la situación "positiva". El alcalde de Picanya, Pep Almenar, hace un buen balance de la noche y la mañana con alerta roja. Almenar expresa que "lo más destacable es la absoluta normalidad", todo ello gracias a un trabajo previo de limpieza de calles y de los imbornales. "Solo en una zona del municipio se ha acumulado más agua, en la del polígono industrial Alquería de Raga, donde han actuado las brigadas municipales", ha explicado. En el casco urbano, "la escorrentía del agua ha ido bien y ha bajado al barranco con normalidad", añade Almenar.

El alcantarillado, a prueba

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, expresa que lo más destacable de la noche con alerta roja es la "normalidad" y el "buen funcionamiento del alcantarillado": "sabíamos que había mejorado mucho la red de alcantarillado, pero con una noche así de lluvias intensas lo ha demostrado". Ciscar explica que el barranco del Poyo alcanzó un pico de medio metro a las 2.30 horas de la madrugada, pero que ahora no lleva agua.

Por otra parte, la caída de un rayo a causa de la tormenta eléctrica durante la noche afectó a un edificio próximo a la Iglesia de San Ramón, pero en media hora "todo volvió a la normalidad".

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha informado a través de sus redes sociales que el municipio de l'Horta Sud ha acumulado 11,2 l/m2 de agua sin incidencias a destacar en las primeras horas de la alerta roja. Asimismo, indica que todas las carreteras y caminos están abiertos en la localidad y que continúan pendientes de la evolución meteorológica. Por último, Silvent recomienda "evitar desplazamientos innecesarios".

En Benetússer la situación es similar. Hasta ahora la localidad vive una jornada "tranquila" y el túnel de Alfafar- Benetússer, que se inunda con facilidad, sigue abierto sin problemas, aunque la recomendación es de evitar desplazamientos, más aún por túneles.

Catarroja vigila con drones

Apenas ha caído once litros por metros cuadrados en Catarroja pero es inevitable estar alerta toda la noche. A estas horas de la mañana, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, respira algo aliviada ya que todos los mecanismos preventidos utilizados han funcionado y ha servido para que de momento no haya ningún paso inferior cortado ni camino, ni ningún embalsamiento de agua importante.

La zona más conflictiva, la del barranco de Pelayo, que marca el linde entre Albal y Catarroja, también se ha mantenido a “salvo”. “Antes de verano asumió el colector de Catarroja parte del colector de Albal, que era lo que al final hacía desbordar la pequeña canalización subterránea que hay, y hemos conseguido de esta forma controlarlo”, señala Lorena Silvent.

El barranco del Poyo controlado a su paso por Catarroja. / L-EMV

También se mantiene controlado el polígono el Bony, cuyo alcantarillado preocupaba a los empresarios, ya que continúa obstruida. “Una patrulla está vigilando la zona industrial y de momento está todo controlado, al igual que la zona del Port y el área agrícola”, informa.

Además de la patrulla, Catarroja cuenta desde hace unos días con unos drones”que nos sirven para estar vigilando el barranco del Poyo desde arriba y ver el nivel de agua y toda la extensión de terreno”.

La alcaldesa, afirma que el que este lunes sea festivo en la localidad, también ha facilitado que la gente se quede en sus casas. “Aunque es inevitable ver a los vecinos asomados al barranco, de momento está controlando, pero seguimos en alerta porque sabemos que se esperan más precipitaciones, esta noche apenas ha llovido, y debemos estar preparados”, concluye.