Aldaia informa con altavoces cómo protegerse y dónde estacionar ante la alerta roja por lluvias

El Ayuntamiento de Aldaia ha puesto en marcha un sistema de información mediante altavoces para informar a la población de cómo protegerse y dónde aparcar los vehículos privados ante la previsión de lluvias continuadas en la tarde y noche de este lunes, cuando todavía permanece activa la alerta roja por precipitaciones.

Concretamente, el ayuntamiento informa en un bando con altavoces que se recomienda a los vecinos y vecinas de las calles cercanas al barranco de la Saleta que estacionen sus coches en el polígono del barrio del Cristo de Aldaia y en la zona de la Pedrota del municipio. Asimismo, recordaban y recomendaban a las personas mayores y con movilidad reducida que vivan en plantas bajas que se mantengan en las zonas más altas de su vivienda, por precaución ante las precipitaciones que puedan causar alguna inundación.

Ayer por la noche ya cayó una gran cantidad de agua en Aldaia, 57 litros en apenas media hora, lo que hizo que se desbordara el barranco de la Saleta que atraviesa el municipio. De cara a la tarde y a la noche de este lunes, cuando se prevé que se reactiven las precipitaciones en el área metropolitana de València, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján ha mostrado su preocupación tras las lluvias de anoche. Temen en este municipio que la capacidad de absorción de la tierra sea limitada y la misma lluvia de ayer por la noche, que desbordó el barranco de la Saleta, no pueda digerirse de la misma manera.

Por eso, y ante la alerta roja de este lunes que durará hasta la media noche, Luján ha puesto en marcha un sistema de aviso por altavoz por todo el pueblo en el que pide a la población, especialmente a las personas mayores que viven en plantas bajas, que suban a zonas altas de las viviendas. "Lo primero es la seguridad de las personas", reiteraba el primer edil.