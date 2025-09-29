Alerta Roja en Valencia | Guillermo Luján: "No sabemos si con estas medidas podremos aguantar el impacto en Aldaia"

Aldaia recupera parte de la normalidad tras la tensión de madruga causada por una tromba de agua de más de 50 litros en poco más de media hora. Tras desbordarse al barranco de la Saleta y anegar el paso inferior de Cercanías, pero sin afectar al casco urbano por las nuevas compuertas instaladas, las calles de alrededor de la rambla lucen limpias. Eso sí, siguen mirando al cielo ya que las previsiones anuncian más lluvia y la alerta roja se mantiene.

El alcalde Guillermo Luján ha explicado que la noche “ha sido ya complicada” dada la “cantidad exagerada de agua que calló en apenas media hora. El dique de la ronda de Bonaire se desbordó y eso provocó momentos de mucha preocupación”, ha indicado. El mandatario, en declaraciones a A Punt, ha resaltado que las compuertas que se instalaron el domingo “fueron esenciales para mitigar el impacto del agua”, aunque reconoció que el nivel subió, pero de manera poco importante, en algunas calles de la localidad.

Proteger a las personas

De cara a lo que está por venir, Luján aseguró que la “protección de las personas es lo más importante”, pero admitió que “no sabemos si con estas medidas podremos contener el impacto de lo que venga”. Por ello, aconsejó a la ciudadanía no salir de casa y a los que vivan en plantas bajas subirse a pisos altos. “Tras la dana tenemos un listado de personas, generalmente mayores, que viven en zonas bajas y con las que estamos en permanente contacto”, avanzó el alcalde.

Aldaia, recuperada tras la tromba de anoche / L-EMV

El alcalde aprovechó para reivindicar la obra que permita desviar el caudal del barranco de la Saleta al Plan Sur. "Llevamos 40 años pidiendo este proyecto, no es una cosa de Aldaia ni de partidos, es es una solución para todos", reclamó.