Alerta roja en Valencia | Pepe Almenar, alcalde de Picanya: "Hemos hecho un trabajo previo de limpieza de calles y de los imbornales"

La alerta roja en la provincia de Valencia y Castellón ha dejado fuertes precipitaciones desde el domingo por la tarde, una situación que ha hecho revivir la dana del 29 de octubre de 2024, once meses después, esta vez con más prevención. Desde por la mañana, los municipios de l'Horta Sud se prepararon para la jornada con la limpieza de calles e imbornales. Asimismo, a través de los diferentes canales oficiales, los ayuntamientos avisaron a la población de la alerta meteorológica y la suspensión de la actividad en las localidades, además de la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios. Posteriormente, sobre las 15.30 horas, sonó la Alerta de Protección Civil en los móviles para más precaución.

Todo hacía esperar una situación complicada, pero este lunes por la mañana la situación "positiva". El alcalde de Picanya, Pep Almenar, hace un buen balance de la noche y la mañana con alerta roja. Almenar expresa que "lo más destacable es la absoluta normalidad", todo ello gracias a un trabajo previo de limpieza de calles y de los imbornales. "Solo en una zona del municipio se ha acumulado más agua, en la del polígono industrial Alquería de Raga, donde han actuado las brigadas municipales", ha explicado. En el casco urbano, "la escorrentía del agua ha ido bien y ha bajado al barranco con normalidad", añade Almenar.