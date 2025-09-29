Almàssera levanta las suspensiones tras un caudal cero en el Carraixet

Mientras que en la zona cero se están manteniendo para mañana las restricciones decretadas por la alerta roja, que está prevista la alerta naranja, en municipios de l'Horta Nord como Almàssera han apostado por todo lo contrario. Según ha anunciado el consistorio, este martes 30 se levantan todas las suspensiones. Una decisión avalada por los números.

Según informan, durante este lunes 29, se han acumulado únicamente 5 l/m² en Almàssera (datos hasta las 16:00 h ), aunque se espera un posible aumento de las precipitaciones durante la tarde. La racha máxima de viento registrada ha sido de 33,8 km/h. y el barranco del Carraixet, a su paso por Bétera, se encuentra seco y con nivel de caudal cero, según datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No se prevé un aumento significativo ni alarmante del caudal.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Almàssera ha informado que quedan sin efecto a partir de las 00:00 horas de esta noche todas las medidas de suspensión adoptadas en la resolución de ayer. Eso significa que se retoman las clases escolares con normalidad, se reanuda toda la actividad ordinaria del Ayuntamiento de Almàssera y se abren todos los espacios culturales y deportivos municipales.

El consistorio, de todas formas, asegura que se mantendrá "una vigilancia constante" y ante cualquier cambio en la situación meteorológica , "se informará a la población de manera inmediata".