Burjassot deja en manos del avance del temporal la celebración de su patrona

Burjassot ha celebrado esta tarde, como la mayoría de municipios, su reunión de coordinación para hacer seguimiento del avance de las precipitaciones que han venido en este lunes de temporal y alerta roja en el litoral de Valencia y que espera pasar a ser alerta naranja mañana por la mañana.

Tras la reunión de seguimiento, el ayuntamiento ha decidido mantener cerrados los parques y jardines, el polideportivo y el cementerio municipal. Asimismo, respecto a los actos previstos para mañana 30 de septiembre, día de la Patrona de Burjassot y festivo local, por la Virgen de la Cabeza, estos quedarán pendientes de la evolución de las condiciones climatológicas. Así lo ha anunciado el alcalde del municipio, Rafa García.

Todos los protocolos de seguridad siguen activos, tal como ha precisado el primer edil; concretamente los cuerpos de Policía Local, Brigada Municipal y Protección Civil, que están en alerta y vigilando las posibles acumulaciones de agua.

Programa del día de la Virgen de la Cabeza

El día grande de las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Cabeza, lo vivirá Burjassot el martes 30 de septiembre cuando, después del volteo general de campanas, y tras la recogida de las Clavariesas de la Virgen, que se dirigirán en pasacalles hasta la Parroquia de San miguel desde la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) celebre su Misa Mayor en la citada Parroquia a las 12.00 horas. La misa estará cantada también por el “Cor Parroquial de Sant Miquel”.

Finalizada la eucaristía, sobre las 14.00 horas, se podrá disfrutar de una magnífica mascletà que se disparará en la calle Pintor Goya, con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot. Por la tarde, a las 20.00 h, será la procesión en la que la imagen de la patrona regresará a la Ermita, acompañada por las imágenes de San Miguel y del patrón de Burjassot, Sant Roc. Estarán acompañados por la Agrupación Musical Los Silos.