Empieza la cancelación de clases para el martes

La alerta roja por lluvias desaparece en la medianoche de hoy, pero a partir de esa hora entra en vigor la alerta naranja, en principio, hasta el mediodía de este martes. Por ese motivo, los municipios ya van tomando nuevas medidas, entre ellas la cancelación de clases.

El primero ha sido Massanassa, que perdió dos colegios el pasado 29 de octubre. Es por eso, que durante esta alerta roja , el consistorio no solo ha decidido cerrar las aulas este lunes 29, como el resto de la comarca, sino también el martes 30, sobre todo teniendo en cuenta que el alumnado está escolarizado en barracones, a nivel de suelo, en el polideportivo. "Se supone que cuando más va a llover esa partir de las 19 horas y hasta las 3 de la madrugada. No sabemos si el martes, las aulas prefabricadas amanecerán con uno o dos dedos de agua, o bien, así que tras la reunión del cecopal decidimos que lo mejor era cerrar dos días", explica el alcalde, Paco Comes.

Alaquàs, por ejemplo, anuncia que mantiene para este martes las mismas medidas concretadas en el domingo:suspensión de la activdad lectiva y actividades extraescolares, así como la actividad deportiva al aire libre y en pisca cubierta. También el cierre y suspensión de las actividades en en el Centro de Día, Centro Social Benàger, Centro Social Camí Vell, Passatge Jove, Bosque Urbano y Huertos Urbanos, Biblioteca, Sala de Estudio Municipal y Cementerio.

Reparto de arena en Alaquàs

Esta mañana, el alcalde de Alaquàs Toni Saura ha reunido nuevamente al CECOPAL para analizar y conocer la situación y las incidencias registradas hasta el momento. Además para evaluar los trabajos previos realizados por los equipos municipales de emergencia (Servicios Urbanos, Parques y Jardines, Policía Local y SAV). Los equipos continúan en activo para atender cualquier incidencia. Entre las medidas, la distribución de sacos de arena en los puntos más conflictivos del municipio. También, la revisión y nuevo repaso del alcantarillado, imbornales, limpieza extraordinaria, así como la retirada de hojas en algunas zonas de arbolado.

Por su parte, , el CECOPAL de Paterna celebrado este mediodía ha decidido para este martes declarar no lectiva la jornada escolar en todos los centros educativos del municipio (los centros permanecerán abiertos pero no se impartirán clases lectivas) y mantener suspendidas las actividades extraescolares. En el caso de que las predicciones meteorológicas para mañana variaran, a lo largo de esta tarde anunciaríamos nuevas medidas. A su vez, seguirán cerrados el Parc Central, el parque de la calle Valencia y el de Bovalar y mantiene activados todos los protocolos de seguridad de la ciudad:Policía Local, Protección Civil, Aigües de Paterna, Brigada de Obras, Servicios de limpieza y zonas verdes de Gespa para atender posibles incidencias