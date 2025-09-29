Catarroja vigila con drones el Poyo: "Estamos preparándonos para lo peor, que llega ahora"
El consistorio hace un seguimiento de las personas mayores y dependientes que viven en plantas bajas
Catarroja cuenta desde hace unos días con unos drones”que nos sirven para estar vigilando el barranco del Poyo desde arriba y ver el nivel de agua y toda la extensión de terreno”. Así es como la localidad, según su alcaldesa Lorena Silvent, se está preparando "para lo peor, que se supone que llega a partir de las 11 horas, ya que esta noche apenas ha llovido aquí".
Aparte de los drones, es muy importante la labor desarrollada desde la Policía Local. Pese a ser día festivo en la localidad y los comercios están cerrados, una patrulla ha estado vigilando el polígono El Bony, así como la zona del Port y los campos de cultivo, para alertar a los trabajadores que se encontraban en la zona.
"También estamos haciendo un seguimiento de las personas que viven en plantas bajas, sobre todo personas mayores que viven solas y dependientes", explica Silvent, quien asegura que "estamos muy pendientes de cómo va a evolucionar la alerta roja, y tanto la Policía Local, como la Brigada como las empresas suministradoras están de guardia para poder actuar con rapidez".
Ningún paso inferior cortado
De momento todos los mecanismos preventivos utilizados a lo largo de la noche y primera hora de la mañana han funcionado y ha servido para que de momento no haya ningún paso inferior cortado ni camino, ni ningún embalsamiento de agua importante.
La zona más conflictiva, la del barranco de Pelayo, que marca el linde entre Albal y Catarroja, también se ha mantenido a “salvo”. “Antes de verano asumió el colector de Catarroja parte del colector de Albal, que era lo que al final hacía desbordar la pequeña canalización subterránea que hay, y hemos conseguido de esta forma controlarlo”, señala Lorena Silvent.
