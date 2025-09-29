Desde Gátova a Alboraia: los pueblos del barranco del Carraixet conectados, pendientes de las lluvias

Con el barranco del Poyo controlado y tras la noche de lluvia, las miradas se centran también en el barranco del Carraixet. La previsión es que se produzcan fuertes precipitaciones en la Sierra Calderona, donde nace este barranco, en Gátova, a lo largo de la mañana, y eso hace que, aunque en estos momentos no baje agua por el cauce, los municipios en torno al Carraixet estén en alerta.

Además de suspender clases, cerrar parques y jardines, con la alerta roja instaurada desde Emergencias, los municipios del Carraixet también han activado un sistema de comunicación creado tras la dana del 29 de octubre, donde van informando del nivel de precipitaciones y el caudal del barranco. “La dana nos hizo aprender y saber lo importante que era comunicarse desde la cabecera hasta la desembocadura, y por eso creamos este canal de comunicación donde además de los municipios también está la Policía Local y la Guardia Civil, y así nos mantenemos informados en todo momento”, señala el presidente de la Mancomunitat del Carraixet, Javier Puchol.

Parque cerrado en Alboraia. / A.A.

“De momento nos han dicho que en Gátova está lloviendo con cierta intensidad, -se han acumulado 36 litros/m2- pero que el nivel del barranco está bien”, explica Puchol, quien confía en que en caso de subir el nivel de agua, el barranco esté preparado.

“Nos reunimos con la CHJ para mostrar la percepción que teníamos sobre la necesidad de limpieza del cauce. Ellos nos dijeron que la vegetación es buena para frenar avenidas, y que no contamos con ningún puente que pueda provocar una obstrucción importante. Ellos son los expertos y confiamos en su palabra”, asegura el también alcalde de Vinalesa.

Eso no quita para que tanto Puchol como el resto de alcaldes sigan pendientes de las comunicaciones: “Estamos en permanente contacto con 112, con Aemet y sabemos que las grandes precipitaciones están por llegar, pero esto nos sirve para ir entrenando” , concluye.