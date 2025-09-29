Juan R. Adsuara, alcalde de Alfafar: "El cierre de los comercios está siendo clave"

El Ayuntamiento de Alfafar, a través del Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL), se convierte en ejemplo en la gestión de la alerta roja por fenómenos meteorológicos adversos gracias a la coordinación con los diferentes sectores y servicios esenciales del municipio. El órgano reglado con puesto de mando en la comisaría de la Policía Local, se ha reunido hoy lunes a las 8:00h de la mañana para evaluar la noche y tratar la previsión del día y volverá a reunirse de nuevo a las 16:00h para analizar la evolución de la situación y tomar las medidas necesarias.

Desde el primer momento en que se declaró la alerta roja, el Ayuntamiento de Alfafar activó todos sus canales de comunicación para informar de forma clara, rápida y eficaz a la ciudadanía. Se realizaron publicaciones constantes a través de las redes sociales y de la página web municipal, así como mediante el canal de WhatsApp oficial del Ayuntamiento y bandos de alcaldía emitidos por megafonía en las calles del municipio. Esta actuación temprana y coordinada ha sido fundamental para garantizar que las vecinas y vecinos estuvieran puntualmente informados de la situación y de las medidas adoptadas, permitiendo una respuesta cívica ejemplar.

El Ayuntamiento de Alfafar lleva meses trabajando de manera preventiva ante la posibilidad de episodios de lluvias intensas, reforzando así su compromiso con la seguridad y la protección de la ciudadanía. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la limpieza intensiva y continuada de imbornales, una labor que se desarrolla durante todo el año como medida fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la red de pluviales y reducir el riesgo de incidencias

Control alcantarillas en Alfafar. / A.A.

Desde primeras horas de la jornada, las brigadas municipales están desplegadas en todo el término municipal revisando los puntos críticos, mientras que la Policía Local, en coordinación con la Guardia Civil e Hidraqua, supervisa las zonas más sensibles. Esta planificación anticipada y la actuación coordinada entre los distintos cuerpos y servicios refuerzan la capacidad de respuesta del municipio ante situaciones de emergencia.

Consistorio abierto hasta las 15 h.

En cuanto a la atención a la ciudadanía, el Ayuntamiento permanece abierto hasta las 15:00h únicamente para los servicios esenciales, quedando suspendidas las citas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), que serán reprogramadas en los próximos días. La Policía Local y el área de Servicios Sociales mantienen su operatividad, y este último servicio está realizando un seguimiento especial de personas vulnerables y dependientes, incluyendo acompañamiento telefónico en caso de necesidad, con el objetivo de no dejar a nadie desatendido en esta situación de alerta.

El Cecopal ha contado también con la colaboración del tejido comercial. La mayoría de establecimientos del municipio han decidido permanecer cerrados siguiendo la recomendación de no realizar desplazamientos innecesarios y sumándose al esfuerzo colectivo para minimizar riesgos. “Queremos agradecer profundamente al tejido comercial de Alfafar por su rápida y responsable colaboración ante la alerta roja. El cierre de los establecimientos no solo ha sido una medida preventiva esencial, sino que ha facilitado enormemente el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de nuestras brigadas municipales. Su compromiso ha sido clave para garantizar la seguridad y operatividad en una situación tan delicada”, ha declarado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

Por su parte, los Centros de Salud han informado de que las citas ordinarias quedan aplazadas hasta nuevo aviso y han pedido a la población que no acuda a las instalaciones salvo en casos de urgencia o emergencia, manteniéndose las consultas telefónicas según lo previsto.

El Ayuntamiento de Alfafar seguirá informando a la ciudadanía a través de sus canales oficiales sobre cualquier novedad relacionada con la evolución de la situación y las decisiones adoptadas por el Cecopal, reafirmando así su compromiso con una gestión ejemplar basada en la prevención, la coordinación y la seguridad de todas las personas del municipio.