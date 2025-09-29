Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manises resiste a una tromba de 74 litros

Las precipitaciones causan escorrentías en las tierras de las obras en la N220

Zona afectada de Manises tras la tromba de agua de anoche

Alfredo Castelló

Manises ha sido una de las localidades del área metropolitana que registró la pasada madrugada uno de los mayores registros de precipitaciones por el temporal. Hasta 74 litros se recogieron en el medidor de La Presa, según datos de Avamet.

Desde el consistorio explican que pese a la gran cantidad de agua caída la respuesta de las medidas y del alcantarillado ha sido buena y la “afección no ha sido grave”. Solo algún semáforo que ahora no funciona y algún árbol derribado. También alguna escorrentía de tierra en las cercanías del Turia.

Otro de los puntos complicados ha sido en lugares con obras en marcha, como la pasarela peatonal del aeropuerto, en obras en la N220, donde se han producido escorrentías de las montañas de tierra. Además, el puente del Camí de Aldaia, donde el puente del barranco del Salt de l'Aigua está cerrado al tráfico desde el domingo, también ha registrado acumulación pero sin llegar a desbordarse.

En cuanto a la zona industrial, desde el ayuntamiento no tenían constancia de posibles daños o entrada de agua en las naves.

