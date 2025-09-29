Paco Comes, alcalde de Massanassa: "No habrá clase el martes; si llueve esta madrugada, no sabemos cómo amanecerán los barracones"

Massanassa perdió dos colegios el pasado 29 de octubre. Es por eso, que durante esta alerta roja , el consistorio no solo ha decidido cerrar las aulas este lunes 29, como el resto de la comarca, sino también el martes 30, sobre todo teniendo en cuenta que el alumnado está escolarizado en barracones, a nivel de suelo, en el polideportivo. "Se supone que cuando más va a llover esa partir de las 19 horas y hasta las 3 de la madrugada. No sabemos si el martes, las aulas prefabricadas amanecerán con uno o dos dedos de agua, o bien, así que tras la reunión del cecopal decidimos que lo mejor era cerrar dos días", explica el alcalde, Paco Comes.

Cecopal en Massanassa. / A.M.

El primer edil no quiere alertar a la población, pero tampoco quiere que se relajen tras estas horas de tregua en las que no está lloviendo en el municipio. "Estamos avisando que sigan en alerta. Además les hemos pasado un mapa con las zonas más altas del municipio, por si quieren dejar el coche. No lo hicimos ayer porque estaba colapsado los puentes, pero tras la dana del 29 de octubre observamos que algunas zonas del polígono no se inundaron apenas y hemos visto conveniente informar a la población de esos puntos", explica el alcalde.

Realojo de plantas bajas

Es momento de prevenir, y por eso, desde Servicios Sociales, también se ha activado un protocolo dirigido a las personas mayores de las plantas bajas. "Nos tiene que informar de en caso de tener que abandonar su casa, a dónde puede alojarse, con qué familiares. Y aquellos más vulnerables que no tengan alternativa, les proporcionamos el ayuntamiento. Del mismo modo actuaremos con las personas que vivan en la calle", señala Comes.