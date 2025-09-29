Pactem Nord y el comercio local de l'Horta Nord celebra la “VI Trobada d´associacions de comerç i comerços”

La VI Trobada de comerç de l´Horta Nord, un acontecimiento anual impulsado por Pactem Nord y Facenord (Federación de Asociaciones de Comercio y Empresas de l'Horta Nord) para poner en valor nuestros comercios locales y demandar un consumo responsable por parte de la ciudadanía, se ha celebrado con éxito en Paterna.

Este encuentro del sector pretende poner en valor el comercio local y premia a comercios y empresas en las categorías de relevo generacional, trayectoria profeisonal, asociacionismo comercial, comercio responsable, emprendimiento comercial e innovación comercial.

Tras dar la bienvenida el concejal de comercio del Ayuntamiento de Paterna, Lucas Jódar, fue el presidente de Pactem Nord y alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, quien recordó la importancia que tiene el comercio local para las poblaciones de la comarca y la necesidad de apoyarlo. En la misma línea intervinieron el gerente de Pactem Nord, José Antonio Navarro, y el presidente de Facenord, Gonzalo Alcácer, que destacaron la importancia del sector comercial en la comarca en términos de empleo y del gran papel que vienen haciendo las asociaciones locales de comercio. Igualmente, se apuntó la necesidad de reforzar al comercio con más programas de dinamización a nivel estatal, autonómico y local.

Charla. / Pactem Nord

En la primera mesa, denominada “Apoyo mutuo Horta Nord-Horta Sud: especial dana”, se explicó el trabajo realizado desde Pactem Nord para colaborar en la reconstrucción del sector empresarial en los municipios afectados por la dana, a través de un convenio de colaboración firmado con la Mancomunitat de l´Horta Sud, que contó con la colaboración del programa Incorpora de la Fundación la Caixa. En ella también participaron 3 comercios, 2 de Paiporta, Mayte, de Cuadrícula y Quique, de panadería Rial, que junto a la floristería de Godella, Laura y Paco, presidente de la asociación de comerciantes de Godella, contaron cómo se organizaron y ayudaron para poder reabrir sus establecimientos.

En la mesa de buenas prácticas participaron 3 comercios que expusieron sus casos de éxito en materia de digitalización, emprendimiento e innovación comercial; fueron los encargados en esta ocasión: Lenifro, Vínyco y El arte de amarte.

Premios

Un total de 38 comercios presentaron sus candidaturas a las diferentes categorías y el jurado, integrado por miembros de las juntas directivas de las asociaciones de comercio, dictaminó que los premios en la categoría “Relevo generacional” era para: Carnicería Hermanos Bernabéu, de Paterna. Le hizo entrega del premio Julio Fernández, concejal del ayuntamiento de Paterna y Vicepresidente segundo de Pactem Nord.

En la categoría “Trayectoria profesional” los premiados fueron: Joies Bianca, de Almàssera, y le hizo entraga del premio la concejala de comercio de su localidad, Teresa Gómez-Lobo. Clínica dental Satorres de Paterna, entregándole el premio Lucas Jódar, concejal de comercio de Paterna, y Papelería Maribel de Rocafort, haciéndole entrefa del premio el alcalde de Rocafort, Gorka Gómez.

En “Asociacionismo comercial” se llevaron el premio Nela calzados de Alboraia, y le entregó el premio Conxa Villena, concejala de comercio de Alboraia. De l'Horta de Almàssera, haciendo entrega el alcalde de Almàssera, Emilio Belencoso. Tarara de Foios, que le hizo entrega del premio el concejal de comercio de Foios y Vicepresidente de Pactem Nord, Paco Serrano. Y Diverviatges, que recibió el premio de manos de Mayka Raga, concejala de comercio de Meliana.

Trobada comerç l'Horta Nord. / Pactem Nord

En la categoría de “Comercio responsable” los premios fueron para Auna Consultors, que recibió el premio de manos de Julio Fernández, concejal del ayuntamiento de Paterna y Vicesecretario segundo de Pactem Nord. Y Maen peluqueros, entregándole el premio Miguel Chavarría, presidente de Pactem Nord y alcalde de Alboraaia.

Llegado el momento de la categoría “Emprendimiento comercial”, se destacó el gran trabajo que se ha realizado desde el servicio de atención y creación de empresas de Pactem Nord y se hizo mención especial a los 11 emprendedores/as finalistas: Andrea Forte, Mireia Saurí estilisme, Oli la Gaiana y Detalls by Mara, de Meliana, Karine Ballester, Old Garage, Tremendus world, Bamboola events, ASEPRIV de Paterna, Más que monas de Alboraia, y Georkenna spa nails de Foios. Todos ellos recibieron la distinción de manos de Miguel Chavarría, presidente de Pactem Nord, y Gonzalo Alcácer, presidente de Facenord. Los premiados fueron: Vitualla de Museros, que hizo entrega del premio Ana Estellés, secretaria general de UGT de l´Horta Nord, Camp del Tùria i Camp de Morvedre. Y Servicios de limpieza Yanvi, que recogió el premio de manos del concejal de comercio de Paterna.

En la categoría de "Comercio innovador", los premiados fueron Iván mimas de Puçol, que le entregó el premio la alcaldesa Paz Carceller, y Servicio técnico ECO, entregándole el premio Rosa Coca, concejala de comercio del ayuntamiento de Burjassot.

Finalmente, en el especial comercio se premiaron a la concejalía de comercio del ayuntamiento de Almàssera, haciendo entrega el presidente de Facenord y Vicent Vengut, responsable de comercios de Caixa Popular. Y por último a Pilar Juan, de CAP asociación de comercio de La Pobla de Farnals, que recibió el premio de manos de el presidente de Pactem Nord y Ferrán Ortolà, concejal de comercio de la Pobla de Farnals.

El acto finalizó con una brillante conferencia motivadora que ofreció Piter Pardo.