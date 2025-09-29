Paiporta visita en sus domicilios a los mayores en el casco antiguo ante la alerta roja

Ante la actual situación de emergencia declarada por las intensas lluvias, que mantienen en alerta roja a la provincia de Valencia, el Ayuntamiento de Paiporta ha reforzado los canales de información para asegurarse de llegar a toda la población y para transmitir tranquilidad cuando se cumplen 11 meses de la fatídica dana del 29 de octubre de 2024.

Para ello, la Policía Local del municipio ha puesto en marcha un dispositivo especial de visitas domiciliarias en las viviendas del casco antiguo.

El objetivo de esta actuación es comprobar que toda la ciudadanía ha recibido la información sobre la emergencia y resolver las posibles dudas que puedan tener al respecto. De igual manera, con este dispositivo se atienden posibles necesidades especiales que requieran apoyo inmediato.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha señalado que "es en esta zona donde se concentra un mayor número de personas mayores que residen en plantas bajas, lo que incrementa su vulnerabilidad ante episodios de fuertes lluvias e inundaciones".

Estas visitas se realizan en coordinación con el Cecopal y con los servicios municipales de Bienestar Social, Protección Civil y Espai, asegurando así una respuesta rápida y adaptada a cada situación.

El intendente jefe de la policía de Paiporta, ha destacado que "la seguridad de la ciudadanía es nuestra prioridad absoluta, por ello hemos desplegado este operativo puerta a puerta, para que ningún vecino o vecina quede desatendido durante esta emergencia".

El Ayuntamiento de Paiporta recuerda que, ante cualquier incidencia o necesidad urgente, la población puede ponerse en contacto con el teléfono 112 o con la Policía Local (900 122 092).