Ni agua ni papel higiénico: este es el producto que se agota durante la alerta roja

Primero fue la pandemia, después la dana, seguida del apagón y ahora una alerta rojaque hace tambalear a la sociedad. Todas estas catástrofes tienen muchos puntos en común, uno de ellos el temor de la población por quedarse sin productos básicos.

Durante la Covid-19 el agua y el papel higiénico fueron los productos más solicitados en los supermercados. La dana y el apagón hicieron visible la necesidad de tener luz y electricidad y artículos como pilas o linternas fueron muy demandados.

Sin embargo, en la jornada del 29 de septiembre de 2025 ha habido un pasillo en una gran superficie de Benetússer que ha llamado la atención por la ausencia de varios productos, el más destacado el pan. Durante toda la mañana el pan ha sido el alimento más ansiado en panaderías y en supermercados. Tanto es así que en el Mercadona de esta localidad no han parado de hacer tandas de hornadas porque se agotaban las existencias.

Estantes de pan vacíos en un supermercado de Benetússer. / Levante-EMV

Junto al pan, los estantes con productos dulces y salados también estaban agotados. Cruasanes, ensaimadas, napolitanas, empanadillas... toda variedad de estos alimentos se encuentran bajo mínimos.

Estantes de dulces y salados bajo mínimos en un supermercado de Benetússer. / Levante-EMV

Así pues, ante la incertidumbre de saber cómo va a evoluncionar el tiempo y cuánto se va a prolongar la alerta roja, la ciudadanía ha acudido a las tiendas que están abiertas para comprar lo que necesitan y desean.