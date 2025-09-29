Puçol rinde homenaje a su poeta Vicent D’Anna en el 125 aniversario de su nacimiento

La Casa de la Cultura de Puçol acogió en la tarde del domingo, 28 de septiembre, un emotivo homenaje a Vicent D’Anna, poeta local cuya obra ha dejado una profunda huella en la memoria colectiva del municipio. Organizado por el Ayuntamiento de Puçol, el acto sirvió para poner en valor la figura de un autor que supo convertir en poesía la vida cotidiana de sus vecinos, llenar de sátira los problemas del día a día y mantener viva, a través de sus versos, la esencia de un pueblo con profundas raíces y ricas tradiciones.

El homenaje se celebró con motivo del 125 aniversario de su nacimiento, una fecha simbólica en la que el Ayuntamiento aprovechó para anunciar la reedición de dos de sus libros más representativos, con el objetivo de preservar su legado y acercarlo a las nuevas generaciones.

Homenaje Vicent d'Anna. / A.P.

El evento contó con la participación destacada del Grup de Danses La Senyera, que ofreció una representación artística a modo de rondalla escénica, basada en varias obras del propio D’Anna. A través de una cuidada puesta en escena que combinó el cant d’estil con las danses valencianes, el grupo narró la historia de Puçol desde una mirada poética, festiva y profundamente identitaria.

La actuación fue recibida con calurosos aplausos por parte del público, que llenó el salón de actos de la Casa de la Cultura. El evento se convirtió en un tributo coral donde música, danza y palabra se unieron para honrar la figura de un poeta que, más allá de su obra literaria, fue cronista emocional de su pueblo.

Con este homenaje, el Ayuntamiento de Puçol reafirma su compromiso con la cultura local y la memoria histórica, reconociendo el legado de aquellos que, como Vicent D’Anna, han sabido transformar las vivencias del pueblo en arte imperecedero.