Teatro, cine y homenaje a los mayores, en Burjassot

La cultura es protagonista de esta semana en Burjassot con una ampliaprogramaicón de actividades para todos los públicos.

Son la voz de la experiencia, las mejores abuelas y abuelos, los padres en los que apoyarse, la ayuda que más se agradece y el hilo que une la familia. Son nuestros y nuestras mayores, esas mujeres y hombres que cada día regalan una sonrisa y a los que, desde el Ayuntamiento de Burjassot, se va a rendir un merecido homenaje.

Ese eje fundamental en la sociedad, los mayores, celebran su día el próximo miércoles 1 de octubre y, para conmemorarlo como se merece, desde la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento, dirigida por Mª Ángeles Navarro, se han programado diferentes actos en los que, además de dar a conocer el amplio abanico de actividades dedicadas específicamente para ellos que se desarrollan en el municipio, habrá una tarde de poesía y otra de baile.

Los actos por el Día del Mayor, el miércoles 1 de octubre, comenzarán a las 10.00 horas con la mesa informativa en la puerta del Ayuntamiento donde las técnicas del servicio de dinamización de la tercera edad informarán de las actividades que se hacen en los distintos centros sociales del municipio. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, el punto de encuentro será el Centro Social Villa del Pilar donde habrá baile con entrada gratuita, hasta completar aforo.

Un día más tarde, el jueves 2 de octubre, todas las personas que así lo deseen podrán acudir al Centro Social La Granja donde, desde las 18.30 horas, habrá un recital de poesía a cargo de Antonio Serrano y Pilar Gómez, también con entrada gratuita.

En el mismo lugar, el domingo 5, a las 18.00 horas, llegará la compañía La Troupe Malabó y su espectáculo de circo de calle, Oníricus. La cita será gratuita y abierta a toda la ciudadanía.

Oníricus es un montaje de teatro familiar en el que dos entrañables personajes invitan al público a viajar por un universo de magia, humor, poesía visual y números circenses. Entre malabares, acrobacias y gags cómicos, el espectáculo transforma lo cotidiano en extraordinario, creando un ambiente participativo que consigue atrapar a los más pequeños, y también a sus acompañantes.

Con una trayectoria consolidada en las artes escénicas, la compañía castellonense La Troupe Malabó ha recorrido numerosos escenarios nacionales e internacionales, siempre con propuestas fresca, cercanas y cargada de imaginación. Oníricus destaca por su capacidad de despertar la risa y la sorpresa, acercando el circo contemporáneo a la calle y a todo tipo de público.

Esta actividad se enmarca dentro de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Javier Naharros y cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), el SARC de la Diputació de València y la Federació

Estrenos en el Tívoli

El cine independiente vuelve al Cine Tívoli de la mano del “Proyecto Viridiana”, al que la sala de Burjassot está adherida desde 2024. Será el jueves 2 de octubre, a las 20.00 horas, con la película La deuda, la nueva película de Daniel Guzmán, en su faceta de director. Tras la proyección, habrá un coloquio online con Guzmán, en el que los espectadores y espectadoras podrán participar enviando sus preguntas a través del QR que se proyectará en la sala.

Con tintes de trhiller, se trata de un drama social que presenta Lucas, un hombre de 47 años que convive con Antonia, una anciana, en un modesto piso del centro de la ciudad. A pesar de sus problemas económicos, ambos una vida en la que hay afecto, ilusión y sentido del humor. Pero cuando un fondo de inversión adquiere su edificio con planes de convertirlo en pisos turísticos, se ven obligados a dejar su hogar. Desesperado, Lucas intentará conseguir el dinero necesario para evitar el desalojo, emprendiendo una huida hacia adelante con consecuencias imprevisibles.

Daniel Guzmán, que dirige y protagoniza la cinta, inauguró el Festival de Málaga con La deuda, una crítica a la gentrificación y una carta de amor a los mayores, en la que también forman parte del reparto Charo Díaz, actriz no profesional de 91 años que da vida a Antonia; Susana Aibaitua, Itziar Ortuño y Luis Tosar. Es el tercer largometraje como director de Guzmán, tras A cambio de nada y Canallas.

Las entradas tienen un precio único de 4 euros y se pueden adquirir en venta anticipada en la página web del Cine Tívoli, o en la taquilla, desde media hora antes de cada proyección.