Torrent cierre los pasos subterráneos e inundables

La ciudad de Torrent ha vivido una noche tranquila y sin incidencias meteorológicas destacables, pese a la alerta roja por lluvias activada desde la madrugada. A lo largo de la noche se registraron diferentes tormentas acompañadas de abundante aparato eléctrico, con numerosos rayos y truenos, pero con muy poca acumulación de agua en la capital de l’Horta Sud. En cambio, en algunas zonas diseminadas del término municipal, como el Mas del Jutge, sí que hubo momentos de mayor intensidad de precipitación, aunque la misma nube se desplazó rápidamente hacia municipios vecinos como Aldaia y Quart de Poblet, donde las cantidades registradas fueron más considerables que en Torrent.

Siguiendo las indicaciones del CECOPAL (Centro de Coordinación Municipal) celebrado el domingo 28 de septiembre a las 12 horas en el Ayuntamiento de Torrent, la Policía Local activó un dispositivo especial durante toda la noche. Entre las medidas adoptadas, se procedió al cierre de los pasos subterráneos de Parc Central y Cementerio Parroquial, dos de los puntos más vulnerables en episodios de fuertes lluvias en el casco urbano.

Además, conforme avanzaba la noche y en los momentos en los que la lluvia caía con mayor intensidad, se decidió también el cierre de todos los pasos inundables del término municipal por razones de seguridad. Entre ellos, se encuentran el de Xarcos Secs, Font de la Teula, Clot de Bailón, Camí de Realón o La Carrasquera, entre otros.

Por su parte, Protección Civil de Torrent realizó durante toda la noche rutas de vigilancia por diferentes puntos del municipio, centrándose especialmente en pasos inundables, barrancos, zonas que fueron afectadas por la DANA del 29 de octubre y zonas donde habitualmente se pueden producir problemas de acumulación de agua.

La alcaldesa en la Sala Cisem / L-EMV

Seguimiento desde la Sala CISEM y acompañamiento de la alcaldesa

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada del concejal de Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, y de la concejala de Administración, Amparo Chust, se desplazaron a medianoche hasta la Sala CISEM, donde se ubican las pantallas de control y desde donde la Policía Local coordina el servicio del 092. El objetivo era interesarse por la evolución de la situación meteorológica y por el dispositivo especial desplegado.

Posteriormente, se desplazaron con el Jefe de Protección Civil, Francisco Lona, en una de las rutas de vigilancia que este servicio estaba realizando por el término municipal. Durante el recorrido, visitaron también a algunos vecinos que permanecían despiertos y con preocupación debido a la alerta roja. Entre ellos, había personas que sufrieron directamente los efectos de la DANA del 29 de octubre del pasado año, y que viven estos episodios con especial intranquilidad. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada la lluvia remitió en la capital de l’Horta Sud y la noche transcurrió sin mayores novedades.

Atención a personas sin hogar

Dentro del dispositivo de seguridad, la Policía Local de Torrent también estuvo pendiente de la situación de varias personas sin hogar que transitaban por las calles de la ciudad. Se les ofrecieron alternativas habitacionales para resguardarse durante la noche, evitando así que permanecieran en la vía pública durante las horas de tormenta.