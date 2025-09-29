Vicent Císcar, alcalde de Paiporta: "Los protocolos de emergencia están activados y en funcionamiento"

La alerta roja en la provincia de Valencia y Castellón ha dejado fuertes precipitaciones desde el domingo por la tarde, una situación que ha hecho revivir la dana del 29 de octubre de 2024, once meses después, esta vez con más prevención. Desde por la mañana, los municipios de l'Horta Sud se prepararon para la jornada con la limpieza de calles e imbornales. Asimismo, a través de los diferentes canales oficiales, los ayuntamientos avisaron a la población de la alerta meteorológica y la suspensión de la actividad en las localidades, además de la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios. Posteriormente, sobre las 15.30 horas, sonó la Alerta de Protección Civil en los móviles para más precaución.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, expresa que lo más destacable de la noche con alerta roja es la "normalidad" y el "buen funcionamiento del alcantarillado": "sabíamos que había mejorado mucho la red de alcantarillado, pero con una noche así de lluvias intensas lo ha demostrado". Ciscar explica que el barranco del Poyo alcanzó un pico de medio metro a las 2.30 horas de la madrugada, pero que ahora no lleva agua. Por otra parte, la caída de un rayo a causa de la tormenta eléctrica durante la noche afectó a un edificio próximo a la Iglesia de San Ramón, pero en media hora "todo volvió a la normalidad".

De cara al resto de la jornada, Císcar apunta que Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil "han doblado efectivos" y que los protocolos de emergencia "están activados y en funcionamiento". En este sentido, sostiene que la Policía Local "está en coordinación con otros municipios para monitorizar posibles crecidas". El mandatario municipal ha querido agradecer "a todos los servicios de emergencia, a Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y brigadas municipales su trabajo incansable durante estos días, y a la ciudadanía su responsabilidad y colaboración. Seguimos en alerta y con máxima precaución. Es momento de mantener la calma y estar atentos a las indicaciones oficiales.”