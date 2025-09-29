El XXIII Festival de Folclor Valencià de El Piló da la bienvenida al otoño en Burjassot

Burjassot, de la mano de la Entitat Cultural Valenciana El Piló y con el patrocinio de Caixa Popular, celebró el pasado sábado al atardecer, en el Auditorio de la Casa de Cultura, el XXIII Festival de Folclor Valencià-XVII Memorial Enric Martí. Como cada año, el evento le dio la bienvenida al otoño.

En la nueva edición del encuentro folclórico, junto con el Grup de Danses i Rondalla de la sociedad anfitriona –El Piló–, actuaron el Grup de Danses Ànima i Poble de Xirivella y el Grup de Danses de Xixona.

“Bolero creuat”, “U del tio Mariano” y “Jota del Raconet de Xixona” son los títulos de tres de la veintena de tradicionales cuadros valencianos que las formaciones participantes representaron sobre el escenario. La velada, que contó con la presencia de una representación municipal encabezada por el concejal de Patrimonio, Javier Naharros, tuvo como colofón una gran ‘dansà’ en la que sus protagonistas –los grupos de Xixona, Xirivella y Burjassot– animaron al público a sumarse.