La Saleta resiste a la segunda noche de alerta roja

El aviso de alerta roja que se produjo el 28 de octubre en la Comunitat Valenciana puso en tensión a los pueblos afectados por la dana. En l'Horta Sud, la expectación era máxima por comprobar si los barrancos y el alcantarillado funcionaba correctamente. En general, no se tuvieron que lamentar graves incidentes, pero hubo unos puntos donde la preocupación se incrementó, uno de ellos el barranco de la Saleta.

Las fuertes lluvias que se registraron durante la primera noche provocaron el desbordamiento del barranco de la Saleta a la altura del dique de Bonaire, anegando algunas calles del núcleo urbano, aunque no se tuvo que evacuar a ninguna persona porque las barreras antirriadas “fueron esenciales para mitigar el impacto del agua”, explicó el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.

Durante la tarde del lunes, cuando según las previsiones meteorológicas se esperaba "lo peor" del temporal de lluvias, el consistorio activó un sistema de aviso por altavoz por todo el pueblo en el que se pedía a la población que vive en las plantas bajas, que subiera a pisos superiores, especialmente personas mayores "para asegurar la protección de las personas". Además, Luján subraya que "esta vez tuvimos la suerte de que el ES-Alert se envió a tiempo y hemos podido reforzar la seguridad de las personas vulnerables".

Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aldaia, en colaboración con Cruz Roja, tienen a su disposición un listado de personas vulnerables respecto a la dana. "Durante este periodo de alerta se les ha estado llamando para informarles de la situación y saber si tenían alguna necesidad", afirma. En total, se registraron 100 l/m2 de agua en la localidad.

Aldaia se recupera de la alerta roja

A pesar de que el barranco ha llevado agua durante la noche y las calles próximas han sufrido acumulación de agua, la Saleta ha resistido a la segunda noche de alerta roja y durante esta jornada del 30 de septiembre Aldaia amanece "con normalidad". "Las nuevas compuertas pudieron contener la inundación, pero seguimos activos y pendientes para controlar esta zona", manifiesta el alcalde. El acceso al túnel de Cercanías sigue cortado y con vallas puestas, pero ya no corre el agua por el caudal y las proximidades están con el aspecto habitual.

El túnel de Cercanías de Aldaia cortado en la mañana del 30 de septiembre. / Fernando Bustamante

No obstante, aunque la alerta haya pasado de roja a naranja, el pueblo de l'Horta Sud sigue en vigilancia, ya que las lluvias pueden seguir afectando a la localidad que ya sufrió los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024 y, como repitió ayer Luján, "temen no poder aguantar el impacto en Aldaia". De momento, el temporal da una tregua y la lluvia también se resiste.

Obras estructurales en la Saleta

"Estaremos pendientes de todo hasta que acabe el temporal de lluvias. Durante esta noche la lluvia ha sido mucho más continua, pero con menor intensidad, y ahora sigue lloviendo. En Aldaia llevamos 40 años reclamando obras estructurales que evitarían y minimizarían episodios como el de estos días, vamos a seguir exigiéndolas porque nuestros vecinos y vecinas no tienen tranquilidad".