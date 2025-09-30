Los 50,8 litros caídos en Catarroja inunda túneles y algunas zonas del polígono
Massanassa registra la mayor acumulación, con 51,6 l/m2 en las últimas cuatro horas
Las lluvias han dejado en las últimas cuatro horas un total de 51,6 l/m2 en la localidad de Massanassa y otros 50,8 en Catarroja, según ha informado Avament y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
En Catarroja, las intensas precipitaciones han porvocadola inundación de los túneles, que el consistorio ha cerrado al tráfico. Tal y como ha comunicado la propia alcaldesa Lorena Silvent, en redes. "Noche intensa donde el agua se ha acumulado en algunos puntos del casco urbano y área industrial, sin causar grandes problemas. La Policía Local ha procedido a cortar los túneles del municipio mientras se realizan las tareas de vaciado. También se ha cortado el de la Ronda Norte con el cruce con Vicent Andrés Estellés, mientras se limpia. La alerta vigente es de nivel naranja, así que pedimos precaución y seguir atentos a la evolución en los canales oficiales", señalaba la primer
Almàssera, 41 l/m3 y sin restricciones
En l'Horta Nord, junto a Massanassa y Catarroja, también se ha acumulado bastante lluvia en Almàssera, con 41,8 l/m2, según las mismas fuentes. Hay que recordar que Almàssera decidió este lunes levantar la suspensión de clases y de servicios municipales al haber registrado 5 l/m2 de precipitaciones y tras ver que el caudal del barranco del Carraixet seguía a nivel cero.
