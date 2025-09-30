Vecinos de Aldaia: "Estuvimos toda la noche asustadas, pero el miedo hay que quitárselo"

Los coches ocupan lo alto de rotondas y aceras. Los dos días han sido tensos, raros y ahora parece que la lluvia amaina. Los vecinos y vecinas de Aldaia y quienes regentan comercios locales están cansados. Agotamiento es la sensación que transmiten unos y otros.

El calendario va camino de marcar el primer aniversario de la fatídica dana que marcó para siempre la historia valenciana y la población todavía no ha descansado. La mayoría de viviendas afectadas todavía están a mitad reconstrucción y los comercios que han vuelto a la actividad, recuperan el ritmo con ilusión, pero con cierto temor.

Coches aparcados este martes en una rotonda de Aldaia. / L-EMV

Tras la alerta roja del domingo y lunes, el barranco de la Saleta desbordó al caer más de 50 litros en menos de media hora y el nivel de precipitaciones de ayer empujó a todo el mundo a mirar el cielo con temor por la tarde, pero también por la noche. Hoy parece que la lluvia amaina y las predicciones dan un respiro a la población de la zona cero de la dana, todavía tocada por aquel traumático episodio. Vicenta sale de su casa pasando una pierna y después la otra por encima de las barreras que ha colocado en su casa, frente al barranco de la Saleta.

Las compuertas antiriadas en una casa de Aldaia / L-EMV

"Con la alerta roja se me puso mal cuerpo, imagínate cuando sonó el teléfono. Estuve a punto de irme de València con una amiga, porque lo que no quiero es ver el panorama si algo grave vuelve a pasar", dice Vicenta, que saluda a una vecina y le pregunta cómo ha pasado estos días: "Pues muy mala noche, mujer, me tuve que tomar una pastilla para los nervios", confiesa. Vicenta dice que se tomó una valeriana, "es natural, pero algo necesitaba para calmarme".

"Estoy agotada, esto no se acaba"

Vicenta todavía vive a caballo entre casa de su hermano, un piso que tiene alquilado y del que ahora es inquilina y la casa donde vivía, una planta baja que "mis padres trabajaron mucho para tener". Está "agotada, esto no se acaba. Yo no sé lo que es un sofá todavía". Lo primero que arregló fue la puerta de entrada a la vivienda y reforzó las barreras antiinundaciones, pues las que tenía el 29 de octubre se las llevó el agua, "se desintegraron como papel de fumar".

Enseña el interior del inmueble, todavía aguardando su momento para volver a ser habitable. En una de las habitaciones, enseña una puerta colocada a varios palmos del suelo. "Es una puerta de emergencia por si sube mucho el agua. La pusieron mis padres cuando las inundaciones del año 2000. Está blindada y da acceso a las escaleras del primer piso", explica la mujer. Ahora, lamenta su estado, degradado por el paso del agua, que subió de un metro en su casa hace casi un año. "Por lo menos esta vez no ha pasado nada grave".

La puerta para emergencias y evacuar la planta baja en caso de inundación. / L-EMV

Aida conversa con un vecino en la puerta de la casa que compró en septiembre de 2024 mientras dos trabajadores comienzan a arreglarle la fachada, con ladrillo visto, que tuvo que deslucir para secarla tras las inundaciones de octubre de 2024. Esa noche durmió en casa de sus padres. Estos días ha decidido quedarse en su casa, a medio reconstruir todavía. "Me asusté porque vivo sola. Esta vez nos hemos librado, la siguiente... ya veremos. Decidí quedarme en mi casa porque hay que quitarse los miedos y esta es mi casa", comenta.

Comercios: "Estás intranquilo todo el rato"

Los comercios no lo han pasado mejor. La incertidumbre cada vez que hay una alerta es total. Estos dos días de intensas precipitaciones y alertas rojas han supuesto poner todo el material de las tiendas en alto y estar pendientes de las previsiones. "Esta vez nos avisaron con antelación, pero aún así, no estás tranquilo. Hay mucha incertidumbre e inquietud, porque si me llega a paralizar el negocio otros seis meses, a ver qué hago", dice Adrián, que tiene una tienda de informática cerca del cauce de la Saleta.

Adrián y Javier, tras el mostrador de su tienda en Aldaia. / L-EMV

En un horno cercano, "hemos estado toda la noche sin dormir, preocupados por ver cómo llovía, pero en cierta manera más tranquilos, porque sabíamos que no bajaba el agua de Chiva", razona Juanma, panadero. Julio, que tiene una tienda de bolsos, mochilas y otros productos textiles, señala que "las compuertas no son suficientes" y que "solo de pensar en la posibilidad de que entre agua se te hiela el cuerpo".

Julio cree que el problema es "que en los últimos años no ha habido interés en proteger a la población y las alarmas no se han tenido en cuenta" y que moralmente la población está tocada. Para él, la sensación es como "si ya has subido una montaña y cuando ves la cima te das cuenta de que todavía quedan dos kilómetros de cuesta. Es una especie de pesadilla", lamenta. En su caso, "estuvimos tres meses trabajando en el barro, pero eso ni lo pagan ni lo reconocen. Es el sentimiento de que si ya lo has hecho tú, pues hecho está".

Julio en su tienda de Aldaia. / L-EMV

Carlos regenta una papelería que también abría este martes con tranquilidad y cierta congoja. "Estamos con el miedo en el cuerpo, aunque personalmente, el susto fue mucho menor que la otra vez. Ayer (por el lunes), abrimos por la mañana, pero era un ambiente raro, tenso, así que cerramos hasta hoy". Hace casi un año el agua subió por encima del mostrador y ahora, reconstruida la tienda, todo está por encima del nivel que alcanzó. "Ya que volvíamos a empezar, teníamos que adaptarnos", concluye el comerciante.