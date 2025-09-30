Las fuertes lluvias provocan la caída de un cable eléctrico en Benetússer

La alerta roja en Valencia puso en cautela a los municipios afectados por la dana. En general, no ha habido incidencias graves en l'Horta Sud, el mayor susto vino el domingo por la noche con el desbordamiento del barranco de la Saleta, pero finalmente ha resistido, de igual modo que lo ha hecho el Poyo y el alcantarillado de las localidades.

No obstante, los consistorios están haciendo balance de estas 48 horas y están informando de los incidentes sufridos durante las jornadas de lluvias. Es el caso de Benetússer, que ha informado que durante la noche del lunes la incidencia más destacable fue "la caída de un cable eléctrico en Camí Nou" que pudo resolverse con la actuación de Bomberos.

Asimismo, durante la tarde-noche de ayer el equipo de emergencias de brigada de obras y servicios atendió diferentes avisos que pudieron resolverse en poco tiempo. Además, la Policía Local se desplazó hasta el barranco del Poyo en las zonas más próximas a Benetússer para tenerlo bajo vigilancia y conocer el estado del caudal por si hubiese alguna emergencia.

Por otra parte, los policías también han estado pendientes de las zonas inundables del municipio, como los túneles. En este sentido, el túnel de la avenida Alfafar, que conecta Benetússer con Alfafar, se encuentra cerrado al tráfico.

El túnel de la avenida Alfafar se encuentra cerrado al tráfico. / A. B.

El Ayuntamiento de Benetússer comunica que, a lo largo de la mañana de hoy, "Aguas de Valencia atenderá las pequeñas incidencias de estancamientos de agua que todavía restan por solucionar". Por último, recuerdan que se mantiene el nivel de alerta naranja hasta las 13 horas de este martes 30 de septiembre "por tanto, rogamos precaución y evitar los desplazamientos no necesarios".