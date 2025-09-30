Intensa jornada para los Bomberos por las lluvias: más de 30 actuaciones por caída de cascotes de fachadas e inundaciones

Las lluvias de las últimas horas el litoral de la provincia de Valencia han provocado hasta 35 movilizaciones de emergencia de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, según los datos de la entidad dependiente de la Diputació .

La mayoría de los servicios se refieren a intervenciones en fachadas de viviendas y edificios, así como saneamiento de árboles y también achiques de agua en zonas inundadas. Las primeras movilizaciones se concentraron especialmente en los municipios de l'Horta, mientras que esta mañana ha habido especial actividad en la comarca de la Safor.

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha participado de manera telemática en la reunión de coordinación convocada por el Consell para el seguimiento de la alerta roja que se iniciaba en la madrugada del lunes.

Actuación en la rambla del Poyo en Torrent. / Consorcio Provincial de Bomberos

Allí, Mompó ha dado cuenta del despliegue del Consorcio, "que ya desde la noche de ayer duplicó efectivos operativos para hacer frente a esta emergencia, tanto en las movilizaciones de emergencia como en las tareas de vigilancia de barrancos junto a las Brigadas Forestales, y en coordinación con los Bomberos Forestales de la Generalitat".

Procedimiento de refuerzo

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia activó durante la tarde de ayer su Procedimiento de Refuerzo de Dotaciones en Situaciones Meteorológicas Adversas, que se aplica en los casos de alerta roja y naranja decretadas por la Generalitat. Este dispositivo se suma a los 105 efectivos que trabajan a diario de forma ordinaria y permite incrementar de manera notable la capacidad operativa.

Así, desde de las 22 horas de este lunes se incorporaron 93 efectivos adicionales —56 bomberos profesionales y voluntarios, personal de la sala de control y mandos, junto a 37 brigadas forestales BRIFO—, además de tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat vinculadas al Consorcio. Durante toda la jornada de hoy lunes se mantendrá este refuerzo, uniéndose el resto de unidades asignadas a la entidad. De esta manera, el dispositivo especial alcanza los 229 efectivos adicionales, entre ellos dos rescatadores del Grupo de Rescate GERA y un total de 171 brigadistas BRIFO.

Tanto las brigadas forestales del Consorcio como las unidades de la Generalitat realizan tareas de vigilancia y revisión en los puntos más críticos de cauces y barrancos, para prevenir posibles incidencias derivadas de las intensas lluvias.

El presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, ha destacado que “con este dispositivo especial aseguramos una respuesta rápida y eficaz, no solo en las intervenciones de emergencia que puedan producirse, sino también en la labor preventiva de vigilancia de barrancos y cauces. El objetivo es anticiparnos a las incidencias que puedan surgir y dar la máxima seguridad a los vecinos y vecinas de la provincia”.