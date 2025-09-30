Nueva avería en las barreras del paso a nivel de Alfafar

Y ya van tres este mes. De nuevo, una avería en las barreras del paso a nivel de Alfafar-Benetússer ha ocasionado deficiencias en la circulación de los trenes de Cercanías de la Línea C1 Valencia -Gandia y C2 Valencia -Xàtiva. Pero no solo incide en el mal servicio ferroviario. De nuevo, los vecinos de la zona que tienen que cruzar varias veces al día ese paso a nivel, bien en coche o bien andando para acceder a servicios indispensables como el centro de salud, el colegio o la oficina de correos, se ven de nuevo angustiados por la falta de seguridad de saber el peligro que corren al no tener un elemento que les protege de unas vías que se ha cobrado casi 80 víctimas.

La Policía Local, de nuevo, ha tenido que desplazarse hasta el paso a nivel para controlar el tráfico al estar las barreras levantadas, a la espera de la llegada de los técnicos de Adif que resolviesen la incidencia. A través de sus redes sociales, Cercanías València ya ha avisado a los usuarios de las Líneas C1 y C2 que se podrían "producir retrasos y detenciones en ambos sentidos de la línea al estar el paso a nivel de Alfafar sin protección.

A esta incidencia se suma que a primera hora de la mañana, los trenes de esas líneas no han hecho parada en Alfafar porque se encontraban los pasos inferiores inundados.

Incidencias. / L-EMV

"No podemos más! Nuevamente, otra avería. Éste mes, tres veces ya. Precaución. Temporal, lluvia y averías continuas! Qué más tiene que pasar Adif y Óscar Puente para que tras más de 40 años sufriendo y padeciendo se soterre de una vez por todas este paso a nivel de la muerte, de los más peligrosos de España!", exclaman los vecinos del entorno de las vías, que forman parte de la Plataforma por el soterramiento Alfafar-Sedaví-Benetússer.